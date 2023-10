Conclusi i corsi di vela del Circolo Velico Riminese. In primavera 2024 la nuova sezione

Partiti il 15 settembre i corsi di vela hanno affollato le aule del Circolo Velico Riminese nella sezione autunnale, che si è conclusa nei giorni scorsi. I nuovi allievi hanno seguito lezioni teoriche e pratiche, e hanno anche potuto seguire le diverse fasi dell’organizzazione del Campionato Autunnale, evento del Circolo Velico Riminese.

La prossima sezione si terrà ad aprile 2024 ed è già possibile iscriversi. Uno degli obiettivi del Circolo Velico Riminese, infatti, è quello di far conoscere il vero sapore del mare a chi ancora non lo conosce, grazie alla squadra di istruttori federali che formano la Scuola Vela "Luciano Pedulli", affiliata alla Federazione Italiana Vela.

Passione e voglia di condivisione sono quindi le parole chiave dei corsi di vela del Circolo della città romagnola, che da oltre 40 anni è alla regia di eventi sportivi e attività didattiche. I corsi sono strutturati con lezioni teoriche in aula, presso la sede in Via Destra del Porto 147/a Rimini, e lezioni pratiche a bordo di due tipologie di imbarcazioni: un Beneteau First Challenge di 9 metri e 15 per l’Avvicinamento e un Beneteau First 8 di 8 metri e 50 per il Perfezionamento, con la presenza di un istruttore e un aiuto istruttore.

A seconda della propria esperienza è possibile scegliere il Corso di Avvicinamento, per coloro che si approcciano per la prima volta alla navigazione. Il Corso di Perfezionamento è invece rivolto a chi vuole approfondire le proprie conoscenze e diventare autonomo nella conduzione di una imbarcazione. Il programma è composto da lezioni teoriche, 5 per l’Avvicinamento e 4 per il Perfezionamento, e lezioni pratiche da svolgersi nel week end: venerdì sera le lezioni in aula e il sabato o la domenica le uscite in mare.

Per gli allievi iscritti ai corsi di vela del Circolo Velico Riminese è prevista l'opportunità di diventare soci per l’anno in corso senza costi aggiuntivi e previa domanda presentata con le modalità indicate dallo statuto. La segreteria è a disposizione per raccogliere le preiscrizioni per la sezione 2024 che partirà nel mese di aprile.