Concluso il “Joma Junior Tour” Under 12, 14 e 16: ecco chi sono i vincitori

Tempo di finali sui campi del Tennis Club Viserba per la tappa del “Joma Junior Tour” Under 12-14-16, maschile e femminile. Sul gradino più alto sono saliti Giacomo Rotini, Martina Ruggeri, Edoardo Pagnoni, Leonardo Bartoletti, Serena Pellandra ed Ambra Tommasi.

Questi i risultati finali del torneo giovanile. Nell’Under 12 femminile sul gradino più alto sale Martina Ruggeri (Coopesaro Tennis) che batte in finale Ilinka Cilibic (Ct Massa) per 7-5, 6-4. Quarti: Rachele Franchini (n.1)-Jana Savolt 6-4, 6-0, Martina Ruggeri-Diamante Campana (n.4) 6-1, 6-4, Ilinka Cilibic-Eva Raimondi (n.3) 6-1, 6-0, Anna Sofia Ferrari (n.2)-Marta Bertozzi 6-0, 4-6, 10-2. Semifinali: Ruggeri-Franchini 4-6, 7-6, 10-7, Cilibic-Ferrari 6-2, 6-0.

Nell’Under 12 maschile successo di Giacomo Rotini (Junior Tennis Perugia) in finale su Leonardo Romano (Galimberti Tennis Team) per 6-3, 6-0. Quarti: Leonardo Romano (n.6)-Lorenzo Orselli (n.3) 6-3, 6-1, Matteo Rosti-Giacomo Guerrini 6-1, 6-3. Semifinali: Giacomo Rotini-Francesco Camagni 6-0, 6-0, Romano-Rosti 7-5, 6-2.

Nell’Under 14 maschile match-clou tra Gianfilippo Falconi (Tc Faenza) e Leonardo Bartoletti (Tc Valmarecchia). Ha vinto Bartoletti 6-4, 6-1 Quarti: Julian Manduchi-Marco Giovagnoli (n.1) 6-4, 1-6, 13-11, Gianfilippo Falconi-Luca Blatti 6-0, 6-0, Lorenzo Ravaglia-Marco Rocca 6-4, 6-3. In semifinale anche Leonardo Bartoletti. Semifinali: Falconi-Manduchi 6-1, 7-5, Bartoletti-Ravaglia 7-5, 6-1.

Nell’Under 14 femminile vince la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club), testa di serie n.1, in finale su Lucrezia Cavalieri (Ct Zavaglia) per 6-3, 6-2. Quarti: Lucrezia Cavalieri-Ludovica Altini (n.2) 6-3, 7-6, Lisa Pierini-Gioia Angeli 2-6, 6-3, 10-5. Semifinale: Cavalieri-Pierini 7-6, 6-2, Pellandra-Maria Angelica Tribuzio 7-6, 6-2.

Passiamo all’Under 16. Nel femminile vittoria della ravennate Ambra Tommasi, allieva di Tennix Training Center, in finale su Francesca Sparnacci (Tc Riccione) per 6-1, 2-6, 10-8. Semifinali: Tommasi (n.1)-Maria Bianca Bovara 6-1, 6-2, Francesca Sparnacci (n.2)-Marta Cattaneo 7-6, 3-1 e ritiro.

Nel maschile successo di Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia) su Tommaso Giombini (Ct Baia Pesaro) per 7-5, 6-0. Quarti: Edoardo Pagnoni (n.1)-Marco Veronesi 6-1, 6-0, Enea Vinetti (n.4)-William Di Marco 5-7, 7-5, 10-8, Beniamino Savini (n.2)-Alessandro Cortesi 6-4, 6-3, Tommaso Giombini-Luigi Santori (n.3) 4-6, 6-3, 10-3. Semifinali: Pagnoni-Vinetti 6-2, 6-2, Giombini-Savini (n.2) 6-4, 6-3.

Le premiazioni sono state effettuate dal presidente del Tc Viserba, Marco Paolini. Il giudice di gara è stato Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

E da sabato si gioca il torneo nazionale Open femminile, sempre sui campi del Tennis Club Viserba, con un dato sulle adesioni davvero importante, ben 69 iscritte. Il montepremi è di 1000 euro, le big sono la 2.1 Anastasya Grymalska, la 2.4 Emma Ferrini, la 2.5 Alice Gubertini e le 2.6 Marta Lombardini, Chiara Bartoli, Valeria Piccioli e Sveva Azzurra Pansica. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Nicole Di Marco, Emma Pelliccioni e Giulia D’Altri, a seguire il tabellone di 3° con queste teste di serie: le 3.1 Crystal Aratari, Greta Vagnini, Agnese Stagni, Camilla Fabbri, Elena Ravani, Carlotta Mercolini, Alice Stella ed Anita Sassoli.

1° turno del primo tabellone: Erica Gasperoni (4.6)-Monica Rossi (4.5) 6-4, 3-6, 10-7. 2° turno: Giulia Nobili (4.4)-Jessica Greco (Nc) 7-5, 6-4, Marta Bertozzi (4.2)-Emma Bellei (4.5) 6-3, 4-6, 10-6.