Concluso il torneo giovanile Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo, tutti i vincitori

Il Queen’s Club di Cattolica ha ospitato da venerdì 12 a domenica 14 gennaio il “Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo”, torneo nazionale di doppio per le categorie Under 10-12-14 maschile e femminile con la formula Rodeo weekend. Confermando una volta di più come il doppio sia una specialità coinvolgente per i ragazzi, anche quest’anno la competizione ha richiamato tante racchette in erba: 140 complessivamente quelle in gara, per un totale di ben 70 coppie al via nella Regina dell’Adriatico, teatro di una intensa tre giorni di sfide sui campi del moderno e accogliente centro sportivo in via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi).

Partendo dai più giovani d’età, nell’Under 10 maschile si sono imposti Enea Corazza (Galimberti Tennis Team) e Tommaso Cavassi (Ten Sport Center Pinarella) regolando 4-2 4-1 in finale Alex Sciutti (Scuola Federale San Marino) e Bernardo Valente (Tc Perugia). Nella corrispondente competizione femminile successo di Lucia Tarlazzi (Tc Faenza) e Cecilia Rondinelli (Ten Sport Center Pinarella), che nell’atto conclusivo hanno sconfitto 4-1 4-0 Alessia Barducci e Sophia Zoumbare.

In categoria Under 12 fanno centro Ludovico Zammarchi e Alessandro Bacchini (n.2 del tabellone), entrambi portacolori del Tc Riccione, capaci di battere in finale 4-0 4-1 la coppia formata da Alessandro Marcolini e Gianmaria Mussoni, portacolori della Galimberti Tennis Academy.

Tra le Under 12 rispettano il ruolo di coppia favorita Virginia Arduini (Tc Riccione) e Martina Ruggeri (Coopesarotennis) superando con un periodico 4-1 in finale le due atlete del Tc Riccione, Anita Amadio e Ioana Bala.

Tutto secondo copione pure nel tabellone Under 14 maschile, dove Diego Tarlazzi (Tc Faenza) e Christian Ottaviani (Ten Sport Center Pinarella), binomio n.1 del seeding, ha sconfitto 4-1 4-1 nel match clou Frederick Cor-tesi (Sporting Club Sassuolo) e Michele Tonti (Tc Riccione), n.3 del torneo. Nell’Under 14 femminile affermazione di Ludovica Altini (Tc Faenza) e Marta Gazzetti (Ct Reggio Emilia), seconda forza del torneo, rifilando un “cappotto” in finale a Sofia Baldani (Tennis Club Viserba) e Camilla Fabbri (Tennissimo Cesena), accreditate della prima testa di serie dal giudice arbitro Paolo Calbi, assistito dal direttore di gara Nazario Boni, che ha presenziato alle premiazioni insieme con Giorgio Galimberti, rientrato da Melbourne dove ha seguito Luca Nardi, impegnato nelle qualificazioni degli Australian Open.

Il torneo andato in scena al Queen’s Club di Cattolica costituiva la prima delle tre tappe del circuito organizzato dal comitato regionale FITP, format che ha riscosso notevole successo e interesse nella passata edizione. Gli appuntamenti successivi sono in calendario dal 16 al 18 febbraio al Tennis Club Faenza e dall’1 al 3 marzo al Ct Albinea.