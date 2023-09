MotoGp, Bagnaia rassicura i fan dopo lo spavento: "Farò di tutto per essere a Misano"

"Faremo di tutto per cercare di tornare in pista già nel Gran Premio della prossima settimana a Misano". "Pecco" Bagnaia ha lasciato in stampelle l'Hospital General de Catalunya, dove è stato subito trasportato dopo il terribile incidente che l'ha visto protagonista suo malgrado nel primo giro del Gran Premio di Catalogna. Il portacolori della Ducati era riuscito a portarsi subito in testa dopo una buona partenza ma, all’uscita della curva 2, ha perso il controllo della sua Desmosedici GP a causa di un violento highside.

Il campione del mondo in carica è stato colpito dalla moto di Brad Binder (Ktm Factory Racing) che si trovava all’interno del gruppo alle sue spalle. Il pilota sudafricano ha cercato di evitare Pecco, ma ha comunque colpito le gambe del pilota italiano. Fortunatamente, nonostante l’entità dell’incidente, il Campione del Mondo in carica non ha riportato fratture, ma solo numerose contusioni, come hanno confermato i raggi X e la Tac eseguiti all’Hospital General de Catalunya.

"Non è stato un highside normale ed è molto difficile per me adesso dare una spiegazione a cosa sia successo - afferma Bagnaia -. È stata una caduta molto strana e fortunatamente non mi sono fatto nulla di molto grave. Già nel giro di ricognizione avevo avvertito di avere poco grip al posteriore. Ora faremo di tutto per cercare di tornare in pista già nel GP di settimana prossima a Misano”.

Le condizioni di Bastianini

La gara di Enea Bastianini è stata ancora più breve di quella del compagno di squadra. Partito quattordicesimo a causa della penalità di tre posizioni in griglia rimediata nelle Libere del venerdì, il pilota di Rimini ha frenato tardi alla prima curva ed è scivolato coinvolgendo nell’incidente altri quattro piloti (Johann Zarco, Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio). Trasportato anche lui al Centro Medico e poi allo stesso ospedale di Bagnaia, la diagnosi di Enea si è rivelata essere peggiore.

Il pilota di Rimini ha riportato infatti una frattura del malleolo mediale tibiale e una frattura complessa del II metacarpo della mano sinistra. Entrambe le fratture sono state immobilizzate per permettere a Bastianini di rientrare subito in Italia dove domani lunedì si sottoporrà ad intervento chirurgico preso l’Ospedale di Modena.

"Enea ha riportato una frattura alla mano sinistra e una alla caviglia sinistra ed entrambe richiederanno un intervento chirurgico - commenta il team manager della Ducati, Davide Tardozzi -. Si farà operare il prima possibile e sicuramente sarà costretto a saltare il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Nonostante la brutta caduta, Pecco invece non ha riportato fratture. Insieme ad Enea, rientrerà con la squadra in Italia con l’obiettivo di tornare in pista già nel prossimo appuntamento di Misano”.