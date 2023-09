Continua il momento d'oro di Lucia Bronzetti, è ai quarti sui campi in cemento di Guangzhou

Dopo la super avventura negli Us Open, Lucia Bronzetti continua in un percorso ricco di soddisfazioni. La tennista riminese ha centrato l’obiettivo dei quarti di finale del torneo “Galaxy Holding Group Open” (Wta 250 con montepremi di 259.303 dollari) di scena sui campi in cemento di Guangzhou, in Cina. L’atleta di Villa Verucchio, al numero 60 del ranking, ha sconfitto con il risultato di 6-3 6-3 negli ottavi la giapponese Mouka Uchijima. Nel suo terzo quarto di finale stagionale nel circuito Wta dopo Rabat e Bad Homburg, l'ottavo in carriera, Lucia affronterà la belga Greet Minnen, numero 68 della classifica. Tra le due non ci sono precedenti.