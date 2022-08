Coppa Città di Morciano, nuova edizione: ben 70 auto storiche ai nastri di partenza

Il rombo di 70 auto storiche provenienti da tutta la Romagna e non solo sarà la colonna sonora della seconda edizione della Coppa Città di Morciano - Memorial Maurizio Parma, la manifestazione non competitiva dedicata agli appassionati delle quattro ruote che animerà il capoluogo della Valconca nella giornata di domenica 7 agosto. Un evento, quello organizzato dalla ricostituita Scuderia Automobilistica Morcianese con il coordinamento di Roberto Tordi, che si snoderà nelle vie cittadine e nei Comuni limitrofi, con prove di abilità al centesimo, e vedrà la partecipazione di alcune glorie del mondo del rally per la gioia di tutti i tifosi.



Ospite d'eccezione sarà Tony Fassina, pluricampione italiano ed europeo di rally negli anni Settanta ed Ottanta, in compagnia dello storico navigatore Rudy Dalpozzo. Saranno presenti anche Sara Clerici, nota pilota di rally e moglie del compianto campione Giuseppe Pucci Grossi, e il figlio di Angelo Pucci Grossi e Chantal Galli, campionessa di rally anni Ottanta e Novanta

Programma dell'evento

ore 8: verifiche e controllo documenti in piazza del Popolo, Morciano di Romagna

ore 9.45: partenza con prove in via Roma e piazza Risorgimento

ore 10: prove cronometrate a Misano World Circuit Square

ore 11: Controlli timbro a Portoverde, Gabicce Monte, Gradara, Saludecio, Montefiore Conca

ore 12: prove in via Roma e piazza Risorgimento

ore 12.30: Arrivo in piazza del Popolo con aperitivo presso Pasticceria Garden

ore 13: trasferimento al ristorante Locanda di San Pietro

ore 13.30: pranzo e premiazioni