Si apre la parentesi Coppa Italia per la Lasersoft Riccione, Perlini: "La onoreremo al meglio"

Il campionato di serie B2 si prende due settimane di pausa. Due settimane nelle quali i riflettori si accenderanno sulla prima fase della Coppa Italia di categoria. Per la Lasersoft Riccione quella della stagione 2023/24 sarà la prima partecipazione in assoluto.

Il primo traguardo stagionale non può che però raccogliere la massima soddisfazione della società, come testimoniato dal vicepresidente Lorenzo Perlini: "La qualificazione alla Coppa Italia è un aspetto di grande lustro: partecipiamo per la prima volta ed è uno di quei percorsi che tutte le società vorrebbero fare perché è una competizione alla quale si accede per merito - spiega il vice-presidente - Cercheremo di onorarla al nostro meglio, di dare il nostro massimo sapendo che andiamo a giocarcela con tutte le altre compagini più forti d’Italia in categoria".

La parentesi di Coppa si aprirà sabato 27 gennaio alle 20,30 sul campo della Rossetti Market Conad Alseno, formazione piacentina che ha chiuso con 32 punti l’andata nel girone E. Il secondo incontro si giocherà invece al Pala Fontanelle di Viale Capri a Riccione sabato 3 Febbraio alle ore 18.00: la Lasersoft ospiterà le bresciane della Promoball Sanitars che viaggiano a quota 33 punti nel girone D. Sarà la squadra meglio classificata al termine del raggruppamento a conquistare l’accesso alla Final Four nazionale.

La Lasersoft Riccione è quindi la migliore formazione del mini-girone, frutto di un ottimo cammino nel girone F, con i 35 punti conquistati. "La squadra è competitiva e in campionato sta dimostrando le proprie qualità - conclude Perlini - ma questo va ben oltre le aspettative: non è detto che da una formazione competitiva arrivino risultati simili. I complimenti vanno alle ragazze, allo staff ed ai dirigenti".