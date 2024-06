La coppia d'oro del nuoto riccionese, insieme da 22 anni entrambi brillano nel Circuito Italiano

Seconda tappa iridata del Circuito Italiano di Nuoto in acque aperte per Polisportiva Riccione, che brilla nelle splendide acque di Mondello. Sabato 22 giugno ha visto salire sul più alto gradino del podio un tenace Cristian Lucarelli, che conquista l’oro nella gara Finp dei 1500 metri, categoria s6, concludendo con una medaglia di bronzo nella classifica generale.

Per i master Fin Michela Migani porta a casa l'oro assoluto femminile e un oro nella categoria m50. Lucarelli e Migani, coppia nella vita da 22 anni, non sono solo atleti che portano la bandiera riccionese attraverso l’Italia, ma affrontano la vita così come affrontano il mare, con tenacia e tanto amore, come amano definirsi.