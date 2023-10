"Correre sarebbe stato un rischio inutile per tutti": cancellata la Sprint Race di Phillip Island

Freddo, vento e pioggia hanno rovinato la domenica di Phillip Island. E così gli organizzatori hanno deciso di cancellare la Sprint Race del Gran Premio d'Australia classe MotoGp. La 'gara corta' da 13 giri era stata posticipata alla domenica proprio alla luce delle previsioni meteo che annunciavano un forte peggioramento, anticipando così al sabato il gran premio, vinto da Johann Zarco davanti a 'Pecco' Bagnaia e Fabio Di Giannantonio.

Ad inizio giornata, con condizioni meteo ancora accettabili, i warm up delle tre categorie e la gara della Moto3 si erano svolti regolarmente, ma l’intensificarsi del vento verso metà mattina aveva provocato l’interruzione della gara della Moto2 dopo soli nove giri. Per questo motivo l’organizzazione ha poi deciso di cancellare le restanti attività in pista previste dal programma.

"Non penso si potesse fare diversamente, anzi, i ragazzi che hanno corso la gara di Moto3 e Moto2 sono stati davvero bravi perché la situazione era già critica - le parole di Marco Bezzecchi, sabato sesto in gara -. Dal nostro lato, nel warm up, le condizioni non erano malvagie. L’acqua in pista si poteva gestire, ma il vento, a raffiche, e la temperatura della gomma rendevano le cose più complicate".

Argomenta il Bez: "Queste mescole non sono progettate per questo freddo e qui abbiamo solo due curve a destra per potare gli pneumatici a regime da quel lato. Peccato davvero per i tifosi, si meritavano un bello show e anche per noi piloti che amiamo questo tracciato. Mi piace correre sul bagnato, ma sarebbe stato un rischio inutile per tutti. Con una gara in meno, spero di non soffrire con la spalla in Thailandia (si correrà domenica prossima, ndr), inoltre sfrutteremo al massimo questi giorni per recuperare".

“Purtroppo non era davvero possibile correre - le parole di Enea Bastianini, decimo sabato -. Nel warm-up le condizioni non erano così male, ma sul finale della sessione la situazione è diventata critica e poi, nel primo pomeriggio, il vento è addirittura raddoppiato. Quindi dobbiamo rimandare tutto al prossimo appuntamento in Thailandia”.

Nel prossimo weekend si disputerà quindi il diciassettesimo appuntamento della stagione in programma sul Chang International Circuit a Buriram, con Bagnaia che si presenterà da leader del mondiale con 27 punti di vantaggio su Jorge Martín (Ducati Pramac Racing Team).