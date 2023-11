Corsa campestre, il Golden Rimini cala un doppio poker d’assi ai Regionali Uisp di cross

Domenica scorsa Conselice di Ravenna ha ospitato il Campionato Regionale Emilia Romagna Uisp di corsa campestre “Cross Day”; 355 atleti si sono misurati sui prati baciati da una splendida giornata di sole. La formazione del Golden Club Rimini in rappresentanza del Comitato Territoriale Uisp di Rimini ha calato uno splendido poker d’assi d’oro con Pietro Lami nei cadetti, Brayan Schiaratura negli allievi, Alessandro Salvatori negli assoluti e Romina Lotti nella categoria donne SF40. Una giornata straordinaria per i biancorossi che hanno messo a segno anche un poker di medaglie d’argento con Francesco Tamagnini, Federico Santi, Kora Rossi, Stefano Durante ed una medaglia di bronzo con Davide Gengotti. Soddisfazioni a non finire per il Golden Club Rimini e il Comitato Territoriale Uisp Rimini che ha centrato anche il 3° posto nella classifica societaria giovanile.

Guardiamo come si sono comportati i riminesi categoria per categoria:

Nei cadetti con una condotta di gara autoritaria ha primeggiato Pietro Lami del Golden Club Rimini davanti al compagno di colori Francesco Tamagnini e Franceco Canella dell’ Atletica Bondeno.

Negli allievi si è imposto con una galoppata solitaria Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini coprendo in 9’00” i 2.700 metri del tracciato davanti a Giovanni Cenci Atletica Blizzard 9’27” e Matteo Minelli dell’Atletica Bondeno in 10’05”.

Negli esordienti maschi 1000 metri Federico Santi del Golden Rimini conquista l’argento dietro a Achille Beccari dell’atletica Imola e davanti al compagno di scuderia Davide Gengotti.

Negli esordienti femmine 1000 metri 2° Kora Rossi del Golden Rimini giunta dietro a Camilla Bertoldi dell’Asd Sampolese e davanti a Arianna Lopergolo Polisportiva Progresso.

Nei ragazzi 1500 metri Stefano Durante (Golden Rimini) si veste d’argento davanti a Pietro Solmi (Pol. Progresso) e dietro Davide Vanossi (Uisp Bologna).

Nelle donne SF 40 ha brillato Romina Lotti (Golden Rimini) sui 4 chilometri conquistando il titolo davanti a Mara Martelli (San Patrizio) e Pamela Morini (Gpa Lughesina).

Nella competizione riservata ai Senior sui 6 chilometri lo junior Alessandro Salvatori (Golden Rimini) in 20’ 27” ha trionfato con grande acume tattico davanti a Davide Sughi (Atletica Blizzard) 20’ 45” e Davide Tavalazzi (Avis Castel San Pietro) 21’ 05”.

Sabato prossimo i riminesi correranno di nuovo sui prati a S. Arcangelo la 1^ prova di campestre valevole per il Campionato Provinciale Fidal di Rimini.