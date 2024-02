I Corsari di Riccione finalisti nella Coppa Italia di serie C dell’Hockey Inline, una stagione di successi

Una serie di vittorie senza sosta e una stagione di successi quella 2023-2024 dei Corsari di Riccione dell’hockey Inline. Sabato scorso, 10 febbraio, davanti al proprio pubblico, in un Pala Raciti di Padova gremito, i Corsari, per la prima volta nella loro storia, salgono sul secondo scalino del podio nella Coppa Italia di Serie C, dopo una dura e combattutissima finale contro l’Asiago.

I due tempi, ma in particolare il secondo è un tripudio di emozioni e brividi: semplicemente, hockey. I Corsari le provano tutte, con grinta e determinazione, ma l’Asiago non molla l’osso e chiude tutti gli spazi di manovra degli avversari. Ottima la prestazione in campo del portiere Matteo Montanari, capace di parare l’impossibile in questa finale.

Una stagione davvero di successo, dopo un campionato di serie C che è partito veramente a razzo ed ha visto la ciurma riccionese vincere 7 partite su 7 nel girone di andata. Il prossimo appuntamento coi Corsari, al momento primi in classifica, sarà sabato prossimo, quando li vedremo scendere in campo nel palazzetto di Riccione contro l’Empoli, per puntare ai primi due posti per le finali Nazionali di Serie C.

La squadra tutta, visibilmente emozionata, festeggia la storica medaglia d’argento della Coppa Italia, inviando un pensiero speciale e un ringraziamento particolare a tutte i tifosi che li hanno seguiti in trasferta e li sostengono durante il campionato.