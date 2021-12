Marco De Rossi e Federico Bertuccioli sono i finalisti del torneo Open di Natale

Marco De Rossi e Federico Bertuccioli sono i finalisti del torneo nazionale Open di Natale del Tennis Club Riccione, il memorial “Piero Serafini”, dotato di 4 mila euro di montepremi. Nella prima semifinale un Marco De Rossi in grandi condizioni di forma ha battuto 6-2, 6-3 il riccionese Marcello Serafini. Il 24enne sammarinese è reduce da un’ottima stagione ed anche nel torneo della Perla Verde ha confermato di essere in crescita, grazie anche al lavoro tecnico che sta svolgendo nel settore agonistico del Tennis Club Viserba. Il 2.4 biancazzurro portacolori del Tc Pavia ha vinto comodamente il primo set, poi nel secondo ha breccato l’avversario sul 3-2 e la partita è finita lì, anche perché il 2.2 riccionese, testa di serie numero 4, ha commesso molti errori non forzati e ha servito molto al di sotto dei suoi standard, mostrando qualche problema fisico. Dunque un Serafini non al meglio, ma De Rossi ha giocato ad alto livello e si presenta al top per la finale.

Nella seconda semifinale Federico Bertuccioli ha battuto praticamente senza colpo ferire Luca Marco Casanova per 5-0 e ritiro. Il 2.3 pesarese allievo della Galimberti Tennis Academy, testa di serie numero 7, ha impresso al match subito un ritmo molto alto, poi sul finire del primo set il 2.5 maestro al Circolo Tennis Casalboni, approdato alle semifinali dopo il forfait negli ottavi di Alessandro Pecci e nei quarti Alberto Bronzetti, ha abbandonato per un problema al muscolo addominale.