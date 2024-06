Diana Rolli e Matteo Pasotto vincono il torneo Super Next Gen

Matteo Pasotto e Diana Rolli si aggiudicano da protagonisti il torneo nazionale di macroarea Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, organizzato dal Tennis Club Riccione. Si è chiusa con successo una delle più importanti rassegne nazionali di categoria, con 144 giocatori al via. Domenica due finali in contemporanea, in quella femminile c’era anche una romagnola, la riminese Diana Rolli.

La portacolori del Ct Montecchio, testa di serie n.2, ha sconfitto nettamente in semifinale, nel derby romagnolo, Sandy Mamini (Tc Faenza) per 6-1, 6-2. Poi in finale la promettente giocatrice che si allena sui campi del Gt Rivazzurra ha sconfitto ancora più nettamente per 6-0, 6-1 la parmigiana Camilla Montenet, che in semifinale aveva battuto sabato sera Aurora Piccinini (n.1), portacolori del Tc Martignacco, per 7-5, 6-3. Una finale Emilia-Romagna, tra due giocatrici di cui sentiremo ancora parlare.

In contemporanea si è svolta la finale del torneo maschile tra due giocatori veneti Matteo Pasotto (Circolo San Giovanni Lupatoto) ed Edoardo Dolcetta Capuzzo (Gam Ssd), nell’ordine le prime due teste di serie. Due veronesi di fronte, le prime due teste di serie, per il successo di Pasotto per 7-6, 6-3. Maschile, semifinali: Matteo Pasotto (n.1)-Federico Paci 6-4, 6-1, Edoardo Dolcetta Capuzzo (n.2)-Edoardo Chiarvesio 6-4, 7-6.

Al termine le premiazioni alle quali hanno presenziato il presidente del Tennis Club Riccione, Moreno Pecci, la consigliera del Circolo, Rossella Pecci, il presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini, l’assessore allo sport del Comune di Riccione, Simone Imola, ed il giudice di gara Simone Lusini. Il torneo è stato diretto dal maestro Antonino Lo Paro.