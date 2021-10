Disastro Bagnania: regala la vittoria a Marquez e il campionato del mondo a Quartararo

Con una caduta a pochi giri dalla fine, quando era al comando della gara, Pecco Bagnaia ha regalato la vittoria del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Marc Marquez e il titolo mondiale di MotoGp a Fabiao Quartararo. Un vero disastro sulla pista del Misno Circuit con l'unica soddisfazione per i tifosi italiani di vedere un altro ducatista, il riminese Enea Bastianini, autore di una ennesima remuntada che gli permette di conquistare il terzo posto. Gara al cardiopalma col torinese che scatta in maniera eccellente al via e comanda la gara tenendo a bada gli attacchi dello spagnolo della Honda che gli si incolla agli scarichi. Quattro giri dalla fine ed ecco l’incredibile colpo di scena: Bagnaia, dominatore della corsa, cade alla curva 15. Marc Márquez ha via libera e coglie il terzo trionfo stagionale, doppietta con Pol Espargaró, Fabio Quartararo è automaticamente campione del mondo MotoGP ma il podio gli viene negato dallo strepitoso Enea Bastianini in rimonta, che lo beffa proprio nelle curve finali.