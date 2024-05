"Veloce. La Leggenda della Motor Valley": la terra dove è nata la velocità raccontata dal documentario Rai

In Emilia-Romagna, tra Piacenza e Cattolica, esiste un distretto industriale e culturale noto a livello mondiale per essere il luogo dove sono nate e hanno tuttora sede alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti al mondo, come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara ed Energica. Questa zona, nota a tutti come “Terra dei Motori”, in inglese “Motor Valley”, continua a farci sognare con le sue incredibili e innovative creazioni, i suoi circuiti mozzafiato e il brivido che solo il rombo dei motori sa regalare.



“Veloce. La Leggenda della Motor Valley”, una docuserie prodotta da Rice Media in collaborazione con Rai Documentari, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il patrocinio dell'Associazione Motor Valley Development, APT Servizi Emilia-Romagna e della Federazione Motociclistica Italiana, andrà in onda venerdì alle 21.30 su Rai Due. La serie sarà poi disponibile su Rai Play in sei singoli episodi da 30’, ognuno dedicato ad un argomento chiave del successo della Motor Valley: velocità, competizione, passione, rischio, bellezza, ingegno.



La docuserie, attraverso un’indagine storica e sportiva, ci racconta la Motor Valley aprendo le porte delle aziende che hanno fatto la sua storia e rappresentano il Made in Italy nel mondo. Conosceremo i professionisti che ne fanno parte e che ogni giorno progettano il futuro, e conosceremo il loro punto di vista sul presente della Motor Valley senza perdere di vista le origini, per cercare di capire come in quella striscia di terra che corre sulla via Emilia si sia sviluppata un’industria invidiata in tutto il mondo.



Scopriremo i volti dei protagonisti che hanno animato e continuano ad animare la sua storia, compresi i piloti che hanno fatto grande la Motor Valley, primo fra tutti Valentino Rossi, insieme a Paolo Simoncelli (team manager e padre di Marco), l’ex pilota Andrea Dovizioso, e tantissimi esperti di Maserati, Lamborghini, Ferrari, Ducati, Pagani, Dallara ed Energica. Rai Documentari rende omaggio ad una realtà, quella della Motor Valley, che rappresenta un’eccellenza nella storia della motoristica italiana, e che costituisce l'espressione contemporanea di un inestimabile patrimonio territoriale e culturale.