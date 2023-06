Doppietta del New Rimini nel derby d'esordio del girone di ritorno del campionato di serie B di baseball

New Rimini ha avviato con due vittorie il girone di ritorno del campionato di serie B di baseball. Sul diamante di Spadarolo, contro i ‘cugini’ di Rimini 86, la squadra del manager Gilberto Zucconi ha vinto due volte col punteggio di 6-2 e 16-0, quest’ultima chiusa al sesto inning. In classifica, New Rimini resta in vetta al girone C, imbattuta dopo 14 partite. “Si è chiuso un weekend positivo – il commento del manager Gilberto Zucconi - nel quale per lunghi tratti abbiamo tradotto in campo il lavoro che stiamo facendo per migliorare aspetti importanti, in primis l’aggressività nel box di battuta. In gara 1 siamo partiti bene, mettendo pressione all’avversario e abbiamo preso un po’ di margine nel punteggio. Poi ci siamo un po’ fermati e su questo dobbiamo lavorare. Nel finale abbiamo controllato il loro tentativo di rimonta. In gara 2 siamo stati davvero bravi e mi sono complimentato coi ragazzi, perché ho visto la squadra esprimersi al meglio in tutte le fasi di gioco: monte di lancio, difesa e attacco hanno messo in campo le cose su cui stiamo lavorando”.

Sulla classifica e sul prosieguo della stagione: “Abbiamo l’obiettivo dei play off – conclude Zucconi – e per entrare nelle prime due posizioni del girone siamo sulla strada giusta. A questo obiettivo dobbiamo affiancarne un altro: migliorare continuamente. Il campionato che stiamo disputando è la ‘palestra’ giusta per lavorare su questo e costruire una solida base per la New Rimini del futuro”. Nel prossimo turno New Rimini giocherà in casa, contro Foggia, terza in classifica. Gare in programma sabato 17 giugno alle 15.00 e alle 20.00.