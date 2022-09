Giovani promesse crescono, due atleti del Pattinaggio Artistico Riccione campioni d'Italia Acsi

Grande soddisfazione al Campionato Nazionale Acsi 2022 17° Memorial Roberta Gentilini, in corso presso il PlayHall di Riccone (via Carpi) per le categorie Solo Dance, Singolo, Coppie, Gruppi, Inline, FreeStyle, Diversamente abili e Sincronizzato, per gli atleti della società Pattinaggio Artistico Riccione. Luca Tamburini e Ettore Baistrocchi, rispettivamente categorie Juniores Maschile e Allievi Regionali A, si sono classificati in prima posizione con ottimi punteggi. Le allenatrici Paola Giulianelli e Alice Cappellini sono particolarmente soddisfatte dei risultati: “Abbiamo

ottenuto un ottimo punto di partenza per il grande lavoro che aspetta gli atleti nella prossima stagione. Luca ed Ettore seguono allenamenti costanti e molto impegnativi e la vittoria di ieri darà loro la giusta carica per proseguire nel duro lavoro”, dichiarano. Le competizioni, iniziate il 25 agosto scorso, vedono competere circa 2000 atleti provenienti da tutta Italia e proseguiranno fino al 7 settembre.