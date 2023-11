Due giorni di altissimo livello per le Finali Nazionali di judo a Riccione

Riccione ancora una volta è stata la casa del judo italiano con l'organizzazione di due finali nazionali dedicate agli esordienti B (under 14) e ai cadetti (under 18). Il Comitato Regionale FIJLKAM, con l'apporto dei volontari della sezione judo della Polisportiva Riccione e del Centro Kiai Riccione, ha raccolto il plauso degli oltre 500 atleti che sono stati ospiti della perla verde per queste 2 emozionanti giornate di gara al Play Hall di Riccione (11-12 novembre). Gli atleti riccionesi in gara hanno raccolto grandi risultati: Anna Vittoria Forlani e Leonardo Copioli del Centro Kiai hanno conquistato 2 medaglia di bronzo. Con questo risultato Riccione vanterà la partecipazione di ben 3 atleti all finale A1 che si terrà a Ostia il 9 dicembre. Sofia Longo, atleta della Polisportiva Riccione, risultava già fra gli elenchi della finale A1 grazie al suo 4 posto nella rancking lista Nazionale. Si registra la partecipazione di due atleti riminesi della Scuola Judo Rimini del maestro Enrico Nanna alla finale esordienti A2 Cristian Rosetti e Giulia Coman. La stessa Scuola Judo Rimini ha partecipato alla gara a squadre Mix Team con la rappresentanza di due atleti Tommaso Valentini e Tommaso Cilio dati in prestito al Sakura Forlì.