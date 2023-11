Due medaglie d'argento e un bronzo, atleta della Polisportiva Riccione brilla agli Italiani Paralimpici

Conclusa la due giorni dei Campionati Assoluti Italiani Finp in vasca corta. Palcoscenico della manifestazione il Polo Natatorio Federale di Ostia. Ottimo bottino di medaglie per l'atleta della Polisportiva Comunale Riccione Mattia Ziletti che si porta a casa 2 medaglie d'argento nei 50 stile libero e 50 dorso e un bronzo nei 100 dorso classe S02.

Queste le dichiarazioni dell'atleta: "Sono molto soddisfatto per la prima uscita stagionale, 3 medaglie e tanta consapevolezza di continuare a crescere le mie prestazioni, sono ottime sensazioni per continuare a lavorare e migliorarmi per tutti gli altri appuntamenti stagionali prefissati. Posso ritenermi contento di questi due giorni passati a Ostia".