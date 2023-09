Elena Borghesi conquista la medaglia d'argento ai campionati Europei Master di atletica

Confermando le grandi condizioni di forma che aveva evidenziato nel corso di questa stagione, la forte mezzofondista riminese Elena Borghesi ha messo la ciliegina sulla torta di un 2023 da incorniciare, andando a conquistare una prestigiosa medaglia d’argento ai Campionati europei master di atletica leggera fra le over35, in corso di svolgimento fra Pescara e Montesilvano in Abruzzo. Al via della sua gara preferita dei 1500 metri, Elena era opposta a due atlete accreditate di primati personali nettamente migliori del suo, la polacca Sandra Michalak e la francese Emma Metro, ma non si è fatta intimorire e quando la gara è entrata nel vivo ha sfoderato il suo efficacissimo rush finale, partito a cinquecento metri dal traguardo, che le ha consentito di chiudere la gara al secondo posto in 4’39”52, alle spalle della Michalak, vincitrice in 4’35”41. Residente a Poggio Torriana, mamma di due splendidi bambini, Eros e Noah, Elena Borghesi tornerà a gareggiare agli Europei di Pescara fra giovedì 28 e venerdì 29 settembre per tentare di mettersi al collo un’altra medaglia, questa volta negli 800 metri.