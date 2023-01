Tutti in fila per decidere il futuro della Polisportiva. Dopo una lunga maratona eletto il presidente

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e la giunta comunale si congratulano con Michele Nitti e con i componenti della lista “Aria nuova” che sono risultati i vincitori alle elezioni per il rinnovo del direttivo della Polisportiva Riccione. “Le lunghe file fuori dal Palazzo del Turismo per la partecipazione al voto di ieri - commenta la sindaca Daniela Angelini - rappresentano bene il grande valore che questa città attribuisce allo sport: un patrimonio sul quale questa amministrazione intende investire”.

La sindaca ringrazia il nuovo presidente Nitti e il candidato della lista “Educare e Divertire”, il professore Francesco Franceschetti, per la disponibilità dimostrata nel superare le divergenze, in particolare negli ultimi giorni della corsa al voto, quando i toni si erano accesi eccessivamente. Nell’augurare buon lavoro al presidente Nitti, “con il quale a partire da oggi dovrà essere avviata una intensa collaborazione”, la sindaca e la giunta intendono rivolgere un ringraziamento al professor Franceschetti per avere “messo a disposizione della città le proprie competenze”, auspicando che il suo impegno per Riccione possa proseguire attraverso “un proficuo e costruttivo rapporto con il nuovo direttivo della Polisportiva Riccione”.

L’amministrazione comunale di Riccione si augura che “il clima di scontro all’interno del mondo sportivo possa essere realmente archiviato a partire da oggi”, nella doverosa consapevolezza che “le difficoltà, in particolare di natura economica, nella gestione degli impianti saranno, purtroppo, il vero scoglio da superare”.