Enea Bastianini ancora dolorante, per il pilota Ducati niente Gp delle Americhe ad Austin

Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto ad un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato che Bastianini avrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall’infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea continuerà quindi la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, e verrà sostituito in Texas da Michele Pirro. "Ce l’ho messa tutta - ha spiegato il pilota riminese - e ci ho creduto fino ad oggi ma purtroppo il tempo era troppo poco. Non volerò verso Austin, ma oggi sono tornato a sorridere".

E' stata invece necessaria una settimana a Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, per metabolizzare la vittoria in Argentina che per il pilota riminese ha significato il primo successo in carriera nella classe regina e la leadership del Motomondiale. Per il pilota riminese la trasferta al Circuit of the Americas in Texas parte con un bottino di 50 punti in classifica frutto di 3 podi in 2 Gp. Marco dovrà affrontare un weekend particolarmente impegnativo, anche dal punto di vista fisico, su uno dei tracciati più tecnici dell'intero calendario della MotoGp.

"Ho realizzato davvero cosa è successo in Argentina solo una volta tornato a casa - ha commentato il Bez. - La vittoria e la P1 in Campionato. Siamo alla terza gara, è ancora prestissimo, ma è una bella sensazione in ogni caso. Mi sono goduto il momento, la scorsa settimana abbiamo festeggiato, ma adesso torniamo al lavoro motivati ancora di più a fare bene. Austin è un GP difficile da sempre, già con il vecchio format. Dal punto di vista fisico è forse la gara più impegnativa del calendario, in più è un tracciato estremamente tecnico. Affrontiamo al meglio delle nostre possibilità il weekend, ho sempre avuto buone sensazioni alla guida e sfruttiamo al massimo questo fattore per tenere il passo dei più forti già da venerdì".