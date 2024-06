Equitazione, tutto pronto al Riviera Resort per i Campionati Italiani Ambassador Ibl Banca

Si avvicina l’evento clou dell’anno per il salto ostacoli equestre - settore Ambassador, riservato ai cavalieri over 45: dal 12 al 16 giugno si terranno i Campionati Italiani Ambassador Ibl Banca, presso gli impianti del Riviera Resort a San Giovanni in Marignano, nella provincia di Rimini. Title sponsor di questa edizione della manifestazione, nel corso della quale si determineranno i titoli nazionali 2024, è Ibl Banca, istituto di credito presente su tutto il territorio nazionale e a capo dell’omonimo gruppo bancario italiano, le cui origini risalgono al 1927.

Il salto a ostacoli risulta la disciplina equestre più diffusa e praticata in Italia, che vanta una lunga e importante tradizione e annovera brillanti risultati agonistici sia da parte di atleti che hanno segnato la storia dell’equitazione come i fratelli D’Inzeo che da parte delle attuali generazioni.

“Siamo lieti – ha dichiarato il presidente federale della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise), Marco Di Paola – di poter contare sul sostegno di Ibl Banca, che accompagnerà i nostri atleti Ambassador in un entusiasmante Campionato Italiano, anche in vista dell’Europeo che si svolgerà in Italia nel mese di luglio, e che attende le amazzoni e i cavalieri della categoria”.

“Partecipiamo a questa manifestazione al fianco della Fise con grande entusiasmo, nella convinzione che lo sport continui a rivestire una funzione sociale di grande rilevanza, sia per i valori di cui è portatore che per la sua valenza inclusiva e la capacità di coinvolgere diverse generazioni di appassionati” ha dichiarato Mario Giordano, amministratore delegato di Ibl Banca.

Il settore Ambassador del salto ostacoli degli sport equestri riunisce tutti gli atleti che hanno compiuto il 45° anno di età con autorizzazione a montare, brevetto o primo grado, e quelli con secondo grado che durante l'anno in corso o nel precedente non abbiano preso parte a categorie internazionali superiori a 135 cm.

Questa estate si terranno, sempre presso le strutture di San Giovanni in Marignano, anche gli attesi Campionati Europei Ambassador, in programma dall’11 al 14 luglio.