Erano tra i 7 mila della randonnée Parigi-Brest-Parigi, al traguardo dopo aver dormito solo 5 ore

Dal 20 al 24 agosto si è svolta in Francia l’olimpiade dell’ultracycling, la Parigi Brest Parigi, che richiama appassionati da tutto il mondo ogni 4 anni con più di 70 nazioni rappresentate e poco meno di 7 mila partecipanti. Giuliano Catalani, Paolo Bronzetti e Barbara Mondaini, da Santarcangelo, hanno avuto la “fortuna” di potervi partecipare dopo aver conquistato i 4 brevetti di qualificazione per accedere all’iscrizione, entrando a far parte della Nazionale Italiana Randonnée.

Gli italiani presenti sono stati quasi 400. "È difficile descrivere le tante emozioni, le sensazioni e i diversi sentimenti che si provano percorrendo i 1.200 chilometri di questa randonnée con circa 12.000 metri di dislivello - raccontano i protagonisti -. La fatica è sempre tanta perché il percorso non è semplice e ci sono massimo 90 ore per essere omologati, ma il calore e il tifo dei francesi e soprattutto dei bambini, che ti aspettano per batterti la mano, la fanno da padrone, per quasi tutte le ore del giorno e in parte della notte sono lì a sostenerti e ad aiutarti, ristorandoti un po’ con acqua e cibo, hanno piacere di sapere chi sei, quando passi ti applaudono".

"Nel percorso non sei mai solo, conosci ciclisti da ogni parte del mondo e fai tratti di strada in compagnia, c’è solidarietà, tutti con nel cuore il piacere di vivere questa faticosa avventura - raccontano i protagonisti -, ognuno coi suoi obiettivi, ognuno coi suoi dolori e la sua stanchezza, si dorme poco, in totale poche ore, la prima notte in genere si pedala per avvicinarsi all’oceano, a Brest. Noi abbiamo dormito in tutto 5 ore. Siamo partiti a “palla” con il primo gruppo di scannati facendo moltissimi chilometri poi lo abbiamo lasciato per andature più umane, ci siamo stupiti quando dopo circa mezz’ora lo stesso gruppo ci ha superato: avevano sbagliato strada, così per poco, ignari, ci siamo trovati in testa a comandare la Pbp, ecco perché i francesi da subito ci urlavano Bravò Italia”.

"Lungo il percorso vedi ciclisti stremati, stesi a dormire nei prati o dove capita, per recuperare le forze e tu che pedali li invidi, ma poi sai, che anche tu a breve, ti butterai a terra in un sonno profondo di pochi minuti - prosegue il racconto -. A volte sei così a pezzi e distrutto che le gambe fanno fatica a muoversi, hai malori in tutto il corpo, ti chiedi perché sei così folle a fare certe cose, maledici il fatto di essere lì. Poi il tuo cervello ti inganna ti lascia solo i ricordi belli, le risate, gli amici conosciuti, le albe e i tramonti vissuti nella pace di quel momento, la visione di tutte le luci dei ciclisti che intravedi nella notte prima e dopo di te che formano una serpentina luminosa, i bei paesaggi e poi l’amicizia che si prova coi tuoi compagni che in questi momenti cresce, scopri le tue debolezze ma anche le loro, allora non puoi che commuoverti ed essere felice".