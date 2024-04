Brillante esordio del Tennis Club Viserba nel campionato di B1 maschile, battuto Montecatini

Brillante vittoria per 4-2 del Tennis Club Viserba all’esordio nel campionato di B1. La formazione riminese nella prima giornata del secondo girone di qualificazione ha sconfitto nettamente in casa lo Sporting Club Montecatini chiudendo il discorso già dopo i quattro singolari. Facili vittorie per Diego Zanni e Francesco Giorgetti, Alberto Bronzetti ha impiegato un set, il primo, per carburare, contro Leonardo Braccini. Discorso a parte per Manuel Mazza che ha vinto a fatica il confronto dei numeri 1 contro il francese Boutillier, ma va detto che il riminese per un infortunio alla mano poteva giocare solo il rovescio ad una mano (quasi sempre in back), anziché la tradizionale presa bimane. Ciononostante ha portato a casa il suo punto. Davanti ad un bel gruppo di tifosi che hanno riempito le tribune spazio ai doppi che hanno visto i successi del team toscano, al termine di match molto combattuti.

I parziali: Alberto Bronzetti (2.3)-Leonardo Braccini (2.4) 4-6, 6-1, 6-0, Diego Zanni (2.5)-Marco Balducci (2.6) 6-3, 6-2, Manuel Mazza (2.1)-Remi Boutillier (2.3) 3-6, 6-4, 7-6 (2), Francesco Giorgetti (2.6)-Matteo Gribaldo (2.7) 6-3, 6-0.

Doppi: Lorenzo Balducci-Gribaldo b. Mazza-Bronzetti 6-4, 7-5, Boutillier-Braccini b. Canini-Giorgetti 5.7, 6-3, 10-5.

Il Tennis Club Viserba tornerà in campo domenica prossima con la tosta trasferta in Sardegna sui campi della Torres Tennis “E’ Ambiente” che può schierare, tra gli altri, il 2.1 spagnolo Alberto Barroso Campos, i 2.2 Riccardo Balzerani ed il cipriota Michail Pervolarakis, ed il 2.4 rumeno Calin Manda, oltre al 2.5 Matteo Mura.

Memorial Boschetti

Intanto da sabato si giocano i primi match sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, dedicato alla memoria di un grande amico del tennis riminese. E’ un torneo ormai tradizionale che apre la stagione organizzativa federale del Tennis Club Viserba. Sono 48 gli iscritti a questa classica, i favoriti sono sicuramente i 3.1 Pietro Vagnini, Riccardo Foschini ed Emanuele Giangiordano, a seguire i 3.2 Nicola Montagna, Luca Butti, Pietro Montemaggi e William Di Marco. Sorteggiato il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Gostoli, Marco Bernardini, Matteo Casadei, Francesco Paolini e Nicolò Lunedei. Il giudice di gara è Antonio Bronzetti, direttore di gara Marco Mazza.

1° turno: Leonardo Piepoli (Nc)-Diego Mattioli (Nc) 6-0, 6-1. 2° turno: Gianluca Corradini (4.3)-Simone Olivieri (4.3) 6-3, 3-6, 10-8.