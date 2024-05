Europei di ginnastica artistica: per l'Italia tre ori, un argento un bronzo nelle finali di specialità

Terza giornata dedicata alle finali di specialità senior ai Campionati Europei 2024 di ginnastica artistica femminile e la Fiera di Rimini ha accolto 4000 persone entusiaste dello spettacolo e dei successi italiani. Il volteggio, prima competizione in programma senza atlete Azzurre, ha visto trionfare la francese Coline Devillard, che ha difeso il titolo europeo. Alla Francia è andato anche il bronzo grazie a Ming Van Eijken, mentre l’argento è finito al collo della bulgara Valentina Georgieva.

Per l’Italia il pomeriggio è iniziato nel migliore dei modi con la finale alle parallele asimmetriche: Alice D’amato si è laureata campionessa europea riconfermando il titolo vinto ad Antalya 2023. Subito dietro si è classificata Elisa Iorio, al suo esordio in una rassegna continentale, mentre in terza posizione è finita la britannica Georgia-Mae Fenton.

Anche nella competizione successiva, la trave, l’Italia si è rimasta sul tetto d’Europa con l’oro di Manila Esposito, che entra nella storia della ginnastica italiana salendo per la prima volta sul gradino più alto del podio in questo attrezzo. Dietro di lei, la rumena Sabrina Maneca-Voinea e la francese Marine Boyer.

Poco dopo per Manila Esposito è arrivata la vittoria anche al corpo libero. L’atleta classe 2007 è salita così a quota tre medaglie d’oro dopo quella al concorso generale di giovedì. Argento a Sabrina Maneca-Voinea e bronzo Angela Andreoli, che sale finalmente sul podio dopo essere rimasta esclusa dalle prime tre piazze nell’All Around per la regola dei due passaporti.

Ultimo giorno di gare domenica con Finali attrezzi Junior al mattino e finale a squadre senior nel pomeriggio, con la Fiera sold out.