Europei di ginnastica, alla Fiera festa per la squadra azzurra maschile: l'Italia è medaglia di bronzo

La squadra italiana maschile composta da Abbadini, Casali, Lodadio, Macchiati, vince un bellissimo bronzo nella giornata finale dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica Rimini 2024. Prima classificata l’Ucraina, seguita dalla Gran Bretagna. Una giornata di festa sugli spalti che ha visto gli Azzurri impegnati sui sei attrezzi. Il risultato finale è rimasto in sospeso fino alla fine; l’attesa per la valutazione da parte della giuria della performance di Mario Macchiati al cavallo con maniglie ha lasciato gli spalti in silenzio col fiato sospeso, poi l'esplosione di gioia al verdetto finale. Italia terza classificata. Giovedì 2 maggio appuntamento, sempre alla Fiera di Rimini, ingresso ovest, con i Campionati Femminili, inizio ore 10 con qualifiche seniores, finale All-Around e qualificazione per le finali Apparatus e la finale a squadre.