Fernandez vince sulla pista di Misano, quinto posto per Bezzechi

Il riminese è stato il primo degli italiani ma non è mai riuscito a lottare per la testa della corsa nonostante una rimonta dall'ottavo posto

E' Raul Fernandez il vincitore del Gran Premio di Misano, quattordicesimo atto del mondiale 2021 della Moto2. Bravissimo lo spagnolo ad avere la meglio di Remy Gardner e Aron Canet. L'alfiere del team Ajo porta a casa il quinto successo stagionale, guadagnando qualche punto nella generale sul compagno di squadra.

Gara non certo indimenticabile, priva di grandi scossoni. Lowes parte al meglio, ma dopo qualche giro il britannico cala e viene passato da Canet, Fernandez e Gardner. Da qui parte una timida lotta, con Raul che ne ha di più e prende qualche metro sugli altri tre. Raul comanda e conquista la quinta vittoria del 2021, davanti al compagno di squadra per l'ennesima doppietta. Remy stavolta si deve arrendere, il compagno di squadra è certamente più forte oggi, lo dimostra il fatto che ne esce con pole, vittoria e giro più veloce in gara. Buon terzo posto per Canet, al quarto podio stagionale. Quinto il primo degli italiani Marco Bezzecchi, lontano però una vita dalla lotta per il podio e vittoria. Nono Di Giannantonio, davanti a Vietti.