Festa di fine stagione per Erba Vita New Rimini. Domani dalle 14.30 allo stadio del baseball di Riccione tutti gli appassionati potranno vivere un pomeriggio insieme e concludere la giornata all’insegna di birra e hamburger. Alle 14.30 i giocatori di New Rimini si esibiranno in una ‘gara delle valide’, mentre alle 15.30 le glorie del baseball riminese torneranno sul piatto per un ‘homerun derby’. Ci saranno quattro generazioni di ex riminesi in campo, dai pionieri del baseball degli anni ‘70 fino agli ultimi protagonisti della leggendaria storia dello sport più titolato in città. Alle 17.00 è in programma una partita di slowpitch fra tutti coloro che vorranno parteciparvi e alle 18.00 la presidente Alessia Valducci e il Vicepresidente Giacomo Pelliccioni premieranno tutti i protagonisti della prima storica stagione in serie A per New Rimini. Dalle 19.00 birra e hamburger… fino ad esaurimento.

Sarà anche l’occasione per condividere le prime riflessioni sulla prossima stagione, la seconda in serie A per New Rimini, che non potrà non svolgersi sul diamante di Rimini dopo un anno di ‘esilio’ a Riccione, grazie alla disponibilità e al sacrificio della società della Perla Verde. “Il progetto che tiene insieme cinque società del territorio ha vissuto il suo primo anno – dice Alessia Valducci – e con questa esperienza sarà utile mettere a punto alcune cose. Una stagione di serie A comporta sacrificio e condivisione sui quali abbiamo avuto modo di riflettere in queste settimane. Abbiamo le idee chiare ed ora cominceremo ad operare concretamente in vista del prossimo campionato”.