Festa di Natale al PalaSic per il mondo giovanile dello Junior Coriano, tutte le squadre riunite

Festa di Natale al PalaSic di Coriano per il mondo giovanile dello Junior Coriano: le squadre del settore giovanile e dell'Attività di Base per quanto riguarda il calcio, le atlete delle formazioni femminili per quanto riguarda il volley, gli staff e i dirigenti e ovviamente i genitori. Oltre al calcio anche il movimento della pallavolo è consistente con sette gruppi: minivolley, under 12, under 14, under 16, Prima Divisione, serie D, Amatoriale. In totale cento le ragazze tesserate. Con le giovanili lo Junior partecipo al campionato federale Fipav e Pgs, con l'amatoriale al campionato Libertas e con la prima squadra al campionato regionale di serie D.

In regalo una borraccia a testa per i tesserati da parte della società. Non poteva mancare la tombola con palloni da calcio autografati dai giocatori della prima squadra, palloni da volley, gadget come scaldacolli, cappellini, maglie autografate dai giocatori della prima squadra, T shirt. Tanti i premi distribuiti, divertimento e allegria in un clima allietato dalla musica. Gradita la visita del sindaco Gianluca Ugolini e dell'asssore allo sport Anna Pecci, da sempre vicini allo Junior e al Tropical Coriano. Poi nella sala superiore del PalaSic la ricca merenda e lo scambio degli auguri.

Intanto mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre come mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio a cominciare dalle ore 15,30 ci saranno sedute di allenamento per i bambini dell'Attività di Base caratterizzati da partitine, giochi, esercizi a tema. Anche i tesserati dell'Attività agonistica saranno in campo durante le vacanze natalizie: l'attività agonistica riprenderà a pieno regime lunedì 8 gennaio.

Intanto la festa continua: tutti i giorni fino al 7 gennaio Junior Coriano e Tropical organizzano al palazzetto dello sport di via Piane 100 la tombola con ricchi premi. Si comincia alle ore 20.

“Si chiude il 2023 e il bilancio dello Junior e del Tropical Coriano è molto positivo, il numero dei tesserati è cresciuto, si è avviato un percorso virtuoso per ottenere il riconoscimento del titolo di Scuola Calcio Elite dalla Figc Settore Giovanile e Scolastico – spiega la società – Nei prossimi giorni con il responsabile Matteo Monticelli e lo staff dirigenziale è in programma la riunione per definire i programmi dell'attività del 2024 e mettere a fuoco le novità sui servizi alle famiglie, le iniziative votate alla crescita dei ragazzi, il coinvolgimento delle famiglie fermo restando i pilastri etici del nostro mondo che non abbiamo nessuna intenzione di stravolgere: alla base di tutto c'è, infatti, la crescita umana dei ragazzi e il rispetto dei valori della lealtà, sportività, della rettitudine che rendono Tropical e Junior Coriano una società assai apprezzata”.