Festa in casa Riviera Golf, Michele Bosco si laurea campione italiano Mid Amateur

Michele Bosco e Giuliana Colavito hanno vinto, entrambi dopo playoff, i Campionati Nazionali Mid Amateur, maschile e femminile, dedicati rispettivamente a due giornalisti purtroppo scomparsi, Mario Camicia e Maria Pia Gennaro, e disputati sul percorso del Franciacorta Golf Club (par 72), a Corte Franca.

Nella gara maschile Michele Bosco (221 – 71 71 79, +5), tesserato per Riviera Golf San Giovanni in Marignano, ha fatto corsa di testa, ma nel giro finale è stato raggiunto da Alberto Zani (221 – 73 71 77), che giocava in casa. Così il tricolore si è deciso allo spareggio e Bosco ha ottenuto il primo titolo nella categoria. In terza posizione con 225 (+9) Niccolò De Lucis Barni, quattro volte a segno nel torneo, quindi con 227 (+11) Filippo Prini, past winner nel 2021, Michele Gallini, secondo nelle ultime due edizioni, e Marco Minetti.

Nel campionato femminile Giuliana Colavito (Monticello), che ha concluso con 233 (77 76 80, +17) colpi, ha portato a sei i titoli conquistati, record assoluto, impedendo la cinquina a Tullia Calzavara (Villa Condulmer) che si era imposta nelle ultime quattro edizioni disputate. La Colavito, in testa nei primi due round, è stata agganciata nel terzo dalla Calzavara (78 78 77), che l’aveva sempre seguita in seconda posizione e che l’ha forzata al playoff, ma senza fortuna perché ha poi ceduto alla seconda buca supplementare. Al terzo posto con 247 (+31) Costanza Fiorini, al quarto con 250 (+34) Claudia Lazzarotto e al quinto con 254 (+38) Elisa Roberta Tirante.