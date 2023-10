Festa del rugby femminile, oltre 160 atlete a Rimini e un focus sul “Gender Gap”

Domenica si è tenuto un grande evento al campo di Rivabella per la tappa Romagnola della Festa del Rugby Femminile. Si sono radunate a Rimini oltre 160 atlete dagli 8 ai 17 anni provenienti da tutta la Regione e dalle Marche. Vederle impegnate in allenamento, gioco e divertimento è stata una vera gioia che ha scaldato il cuore del pubblico, alla presenza delle autorità: il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’Assessore allo Sport, Moreno Maresi non hanno voluto far mancare il loro sostegno all'importante iniziativa. Di alto livello, infatti, i momenti di formazione proposti durante l’evento. Andrea Di Giandomenico, Responsabile Nazionale di tutta la formazione FIR, grazie all’aiuto delle testimonianze dirette delle Atlete ha fatto ragionare e meditare giovani e adulti sul tema del “Gender Gap”, ancora troppo presente nella vita di tutti i giorni e nello sport.

Arriva invece da una trasferta in terra Emiliana, la prima vittoria stagionale della squadra Senior del Rimini Rugby, impegnata nel Campionato di serie C. I ragazzi, allenati da coach Maccan, conducono le danze per gran parte dell'incontro, andando dapprima a segno con una punizione messa tra i pali da Perjiu, poi con due mete in sequenza siglate da Marchetti e Baldassarri; il Valorugby cerca di riavvicinarsi marcando una meta ma altre due punizioni per i Pirati, ben calciate dal numero 9 riminese, fissano il punteggio del primo tempo sul 21 a 7.

I padroni di casa rientrano in campo molto agguerriti ed uno svarione difensivo, complice anche una svista arbitrale, consente loro di siglare la seconda meta. Rimini subisce psicologicamente e va in difficoltà con la mischia, regalando falli ed anche un giallo. Il Valorugby si riporta sotto e con due punizioni arriva ad un solo punto di distacco. I ragazzi del Rimini Rugby si scuotono, conquistano campo e guadagnano l'ennesima punizione che Perju trasforma. I nostri dominano nel possesso di palla e nella conquista di campo e dopo una serie di fasi insistite è Davide Bianchi a siglare la meta che fissa il finale sul 29 a 20. Una vittoria che alza il morale e che riconosce la crescita della squadra. Buona domenica anche per l'under 14 che dal triangolare di Cesena, torna a casa con una vittoria, contro Forlì ed una sconfitta contro Cesena, ma con un deciso miglioramento nel gioco.