Torna la Festa dello sport, prove gratuite con le associazioni impegnate sul territorio

Sabato 30 settembre torna la Festa dello Sport, l’occasione per conoscere e testare l’offerta delle associazioni sportive di Misano Adriatico. Dalle 14,30 alle 18,30, nel centro sportivo Rossini, le società saranno a disposizione di bambini e adulti per prove pratiche, dimostrazioni e per fornire informazioni sui propri corsi.

“Dopo due anni di stop a causa del Covid e il maltempo che ha cancellato l’edizione dello scorso anno, finalmente torniamo a riproporre questo appuntamento che è importante in particolare per i bambini – spiega l’assessore allo sport Filippo Valentini -. Lo sport, infatti, è socialità, è un prezioso alleato della salute, aiuta a diffondere corretti stili di vita ed è formativo perché insegna a rispettare regole e avversario. Diamo appuntamento a bambini, ragazzi e alle loro famiglie per un pomeriggio di sport e di divertimento”.

Saranno presenti le associazioni ArteDanzaRomagna, Atletica Santamonica, Karate Misano Club Banci, Misano Out, Misano Pirates, Nirea Danze, Nuovo Sci Club Misano, Pietas Julia Misano, Polisportiva Misano, Team Misano, Scuderia del Lago, Valle del Conca Nordic Walking e Mtb, Ginnastica Dinamica Militare e SSD Misano. Il Moto Club Misano Adriatico sarà presente per far provare le minimoto ai bambini a partire dai 6 anni. Saranno fornite protezioni e assistenza da parte di tecnici della Federazione Motociclistica Italiana.

L’associazione Rimini Autismo curerà la merenda per tutti i partecipanti. A completare il clima di festa, la musica diEddy Dj. L’ingresso è gratuito.