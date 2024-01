Festività natalizie intense al RioPadel, primo torneo femminile dell’anno vinto da Coscia-Censoni

Festività natalizie intense al RioPadel di Igea Marina, il centro della nuova disciplina sportiva formato da otto campi (cinque al coperto) gestito da Luca Volonghi ed Andrea Brugnettini, sempre più riferimento degli appassionati del padel. Il primo torneo femminile dell’anno è stato vinto dalla coppia Coscia-Censoni, sugli altri due gradini del podio sono salite Angela-Eleonora e Ilaria-Silvia.

Il primo torneo coppie fisse maschile, invece, è stato vinto dalla forte coppia Godio-Mancio che hanno battuto dopo un match equilibrato la coppia altrettanto quotata formata da Orsini-Lualdi: punteggio finale 6-4.

Prossimi appuntamenti: domenica 7 gennaio con il torneo misto coppie fisse e lunedì 8 con quello coppie fisse maschile.

CAMPIONATO AUTUNNALE-INVERNALE Nuova puntata anche per l’appassionante campionato autunnale – invernale che terminerà a gennaio. In campo 70 coppie delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Girone unico per le donne, tre per gli uomini: Bronze, Silver e Gold. Cambio al vertice nel girone Bronze.

Le classifiche

BRONZE Buda-Zanchini 24 punti (9 partite giocate), Kalo-Orlandi 17 punti (7); Campajola-Protti 16 punti (7); Difo-Liberati 15 punti (9); Dado-Brugno J 14 punti (9); La Selva-Cucchi 12 punti (8); Pignatiello-Invelenato 10 punti (7); Bandini-Laghi 9 punti (9); Masin-Tosin 4 punti (8); Santolini-Berti 2 punti (9).

SILVER 1 Ballak-Bauled 21 punti (8 partite giocate); Biffi-Caioni 15 punti (7); Pioli-Merola 13 punti (8); Isi-Arlotti 12 punti (7); Bero-Lotti 11 punti (6); Zangheri-Semprini, Neri-Casadei 7 punti (9); De Carli-Savini 6 punti (9); Pazzaglia-Rossi 6 punti (4); Domeniconi-Erik 5 (7).

SILVER 2 Volo-Antonioli 17 punti (6 partite giocate); Brugno-Vagno 13 punti (7); Alvisi-Guidi 13 punti (6); Ruggeri-Coda 12 punti (6); Canducci-Montevecchi 11,5 punti (5); Durzi-Sebastiani 10,5 punti (6); Tonti-Corona 6 punti (8); Gava-Liverani 2 punti (5); Novelli-Novelli 1 punto (4); Mazzarini-De Angelis 1 punto (3).

GOLD Gessa-Gradara 24,5 punti (9 partite giocate); Angeli-Forlani 19,5 punti (9); Pedro-Jarno 19 punti (9); Briolini-Cagnoni 16 punti (8); Manfre-Garattoni 11 punti (10); Amaduzzi-Bubo 10 punti (10); Antonioli-Antonioli 10 punti (7); Taddei-Persiani 9 punti (4); Lorenzini-Pantani 8 punti (8); Zannoni-Zannoni 6 punti (8); Orso-Padovani 2 (8).