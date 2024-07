Alla Fiera di Rimini gli stati generali della ginnastica, in pedana 15 mila atleti di 650 società

Nella Fiera di Rimini, già teatro del Campionato Europeo di Artistica maschile e femminile, dove l’Italia ha ottenuto tante importanti medaglie tra senior e junior - a pochi mesi dall’Olimpiade di Parigi 2024 dove la Ginnastica si presenterà con 17 rappresentanti - si appresta a chiudere ufficialmente anche la 25esima edizione della Ginnastica in Festa Summer Edition 2024, che segue il trend straordinario degli anni precedenti oltre che da numeri in costante crescita.

Nei sei padiglioni del quartiere fieristico di via Emilia si sono cimentati oltre 15 mila atleti in rappresentanza di 650 società appartenenti a tutte le regioni italiane che hanno gareggiato su 30 campi gara allestiti da Giacomo Giardini e dal suo staff composto da Alessandro, Christian e Gian Marco, solo per citarne alcuni. Approntati da Iliana Angeli e dalle sue collaboratrici - Sofia, Elisa, Eleonora e Tawba - quasi 3mila premi complessivi, tra medaglie e coppe, rendendo felici tutti gli atleti e le atlete saliti sul podio nelle oltre seicento cerimonie di premiazioni svolte nell’agorà, dove si sono alternati ben 32 ginnasti della Nazionale in rappresentanza di ogni sezione della Fgi che, ormai da anni, fa incontrare la base del proprio movimento con i grandi campioni di questo sport, regalando gioia e infondendo ancora più passione nel cuore dei piccoli atleti che sognano di diventare come i propri idoli.

E il meglio rimarrà nelle foto ricordo scattate dagli stessi partecipanti e dalla Flash&Print di Dario Ventre, all’esterno della struttura e sui campi di gara, per testimoniare l’entusiasta partecipazione alle finali nazionali Silver Rimini 2024. In nove giornate di competizioni sono stati impegnati circa 350 giudici e 20 direttori di gara, coordinati da Pietro Natalicchio e diretti dai referenti di sezione, Fulvio Traverso, Enrica Ferloni e Patrizia Gaeta - in sostituzione di Gioconda Raguso - Stefania Turbessi, Alexia Agnani, Luciana De Corso, Giorgio Citton ed Alessandro Zanardi - in qualità di responsabili del settore Silver di Ritmica e Artistica femminile e maschile - ed Emiliana Polini in qualità Dtn della Ginnastica per Tutti, 25 segretari coordinati dal referente nazionale Andrea Costarelli, coadiuvato da Luca Quadraccia, oltre ad una ottantina di volontari guidati da Silvia Tecchi e dal suo staff composto da Matilde, Cecilia, Valerio, Nadia, Gaia, Simone, Francesco ed Alessandra, il tutto con la supervisione del team manager Fabio Gaggioli.

Una macchina organizzativa, oramai, super collaudata e gestita da Pesaro Gym e EsatourGroup, in collaborazione con la Fgi, il Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e, ovviamente, l’Italian Exhibition Group, che ha ospitato la manifestazione. Preziosa sempre l’opera di Enrico Nicolelli, per i trasporti, svolti attraverso i servizi logistici e i mezzi messi a disposizione dal 2° reparto mobile di Padova della Polizia di Stato, su input delle Fiamme Oro e il 5° Reggimento Carabinieri di Bologna su indicazione dell’Esercito Italiano. Ancora una volta Marco Cadeddu ed il suo staff hanno dimostrato di rispondere appieno alla richiesta ginnica presente nel Paese. Appuntamento dunque dal 5 all’8 dicembre per la quinta edizione della Winter Edition.