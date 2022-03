Fine settimana di successi sul ring per i pugili della Tjger Gym Boxing Club

Il fine settimana ha visto i pugili della Tjger Gym Boxing Club raccogliere un ricco bottino di vittorie regalando lustro al panorama pugilistico riminese e grande soddisfazione per i Maestri Luca Bergers e Fabio Mini. Il primo successo è arrivato sabato con la vittoria di William Nanni in un match contro un avversario decisamente esperto nell'ambito della riunione organizzata dalla Pugilistica Valconca di Morciano. Il week end di soddiasfazioni e vittorie ha poi avuto coronamento domenica con la trasferta nella Marche per partecipare alla riunione organizzata dall'Audax Boxe. Nel corso di questo evento i pugili della Tijger Gym Boxing Club hanno fatto mambassa di vittorie, infatti prima Lancellotti Filippo vince al suo esordio, a seguire Nicolò Sanna vince al suo esordio senza caschetto ed in ultimo Manuel Migani pareggia contro un avversario di 7 kg più pesante dopo uno stop di due anni.

"Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione - dichiara il Maestro Luca Bergers - per questo week end dalle forti emozioni frutto del grande impegno e dedizione che sono la costante della nostra palestra. Faccio i complimenti ai miei pugili e ringrazio Audax Boxe ed Pugilistica Valconca di Morciano per l'ottima organizzazione, sono le associazioni sportive sul territorio e le palestre come la nostra che hanno il compito di lavorare con impegno e costanza per tenere alta la tradizione della pugilistica riminese, coltivando giovani talenti nella speranza di poter poi accedere con sempre piu' frequenza al panorama nazionale."