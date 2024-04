Formula E, scatta il conto alla rovescia. Occhi puntati su Misano: in Riviera attesi 40 mila spettatori

A Misano parte il conto alla rovescia per la vera novità del 2024. E' tutto pronto al Misano World Circuit per l'esordio sul tracciato della Formula E, che si trasferisce per la prima volta in Romagna dopo la lunga parentesi a Roma. In Riviera per l'evento sono attese nel fine settimana tra le 30 e le 50 mila presenze. Si arriva all'appuntamento dopo il successo della Maserati vincente a Tokyo. Due le gare in programma il 13 e 14 aprile a Misano. Fino ad ora il campionato ha visto cinque vincitori diversi nelle prime cinque prove, gare spettacolari fra monoposto velocissime e incerte fino alle ultime curve e una classifica aperta con tanti pretendenti al titolo.

Monoposto in viaggio

Il Campionato del Mondo Abb Fia Formula E viaggia ora verso l’Europa, in direzione Misano Adriatico dove si disputeranno le uniche prove italiane. Il Misano World Circuit ospiterà le tappe 6 e 7 della caccia al titolo mondiale e attende gli spettatori con una serie di contenuti dentro e fuori la pista. Un weekend che insieme all’adrenalina delle gare sarà anche un viaggio nel futuro della mobilità.

I tifosi avranno l’opportunità di vedere dal vivo la Gen3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita, e di assistere al ritorno in pista di Maserati. L’iconico marchio emiliano, dopo 60 anni di assenza, ha fatto il suo ritorno nelle competizioni motoristiche durante la Stagione 9 del Campionato del Mondo Abb Fia Formula E, ed è ora pronto a tornare in Italia per la sua gara di casa.

Gli eventi collaterali

Allo spettacolo in pista si aggiunge il divertimento, rivolto a tutti, all’interno dell’Allianz Fan Village, il Festival dei fan della Formula E che si svolge nel cuore di ogni E-Prix. Due giornate di pieno intrattenimento, esplorazione e divertimento all’insegna dell’innovazione accessibile a tutti.

A Misano World Circuit si aggiungono delle novità che renderanno l’esperienza unica. Per la prima volta i garage dei team in gara confineranno con il Fan Village e i tifosi potranno, dunque, vedere da vicino i dietro le quinte della competizione e respirare tutta l’adrenalina della Formula E. Si aggiunge, inoltre, la possibilità di esplorare il paddock della Nxt Gen Cup, il campionato di turismo junior con auto 100% elettriche.

Oltre a conoscere da vicino i team, i partner e i protagonisti di questa competizione, nell’Allianz Fan Village i tifosi potranno mettere alla prova le loro abilità su un simulatore di Formula E nella Gaming Arena, lasciarsi stupire da spettacoli emozionanti e coinvolgere da esibizioni di live music con artisti locali e tanto altro.

Cuore pulsante dell’Allianz Fan Village è il palco che ospita la cerimonia di premiazione e gli spettacoli dal vivo. Si ispira alle spiagge della Riviera, invece, l’Electric Beach, una spiaggia urbana dove potersi godere la gara in relax e divertirsi.

L’Allianz Fan Village è anche tanto altro. Nella Formula E Zone i tifosi potranno approfondire la conoscenza di questo sport e vedere da vicino una vera Gen3. Nella Social Hub potranno socializzare con altri fan ed esplorare l’Urban Park, uno spazio collettivo dedicato alle attività di Bmx e skateboard, arricchito da spettacoli e performance di Bmx flatland.