Galeotto fu un film di 007: un riminese tra i top player del Campionato italiano di Backgammon

Sono in corso a Rimini i Campionati italiani di Backgammon, uno sport fatto di grande tattica e antichissimo nato in Persia 5mila anni fa e diffusosi in tutto il mondo che vanta moltissimi appassionati. Quella che si tiene all’hotel Continental, dove sono arrivati una settantina di giocatori, è la terza tappa delle sette che si svolgeranno in tutto il Paese e tra i suoi partecipanti c’è proprio un riminese tra i campioni da battere.

Vincenzo Riceputi, medico dentista che vive a Milano ma che non perde occasione per tornare nella sua città, è un top player di questo gioco che, in oltre 20 anni, lo ha portato a raggiungere importanti risultati anche a livello internazionale con un palmares di tutto rispetto che gli ha permesso di scalare la classifica nazionale. “Mi sono appassionato a questo gioco guardando un film di 007 - spiega Riceputi - all’epoca l’agente segreto era impersonato da Sean Connery. Una passione che è crescita nel tempo e che mi ha portato non solo in giro per l’Italia ma, anche, per il mondo seguendo i vari tornei".

Prosegue il medico dentista: "E’ un gioco della mente ma dove serve anche un pizzico di fortuna e, negli anni ’80, in Italia ha avuto un vero e proprio boom. Nel corso del tempo anche mio figlio, Federico, si è appassionato al Backgammon e ha vinto diversi tornei. Ora qui Rimini, dove praticamente gioco in casa, spero di fare bella figura ma ci sono avversari di tutto rispetto”.



Tra i partecipanti del campionato infatti figurano Lorenzo Rinaldo, componente della squadra che si è aggiudicata il titolo di Campione del mondo 2022 battendo lo squadrone giapponese nella splendida cornice del Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, e il ceco Zdenek Zizka che a soli 21 anni è una delle promesse di questo gioco che ha iniziato a praticare fin da quando ne aveva 5.

Lorenzo Rinaldo - Zdenek Zizka nella foto