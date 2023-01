Il Galimberti Tennis Academy Junior Trophy alle battute finali, Sabatini e Fabbri in semifinale

Ha lanciato il rush finale il “Galimberti Tennis Academy Junior Trophy”, nuovo torneo nazionale giovanile per le categorie Under 10-12-14, maschile e femminile, in svolgimento fino a domenica 8 gennaio sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Dopo gli appuntamenti andati in scena subito dopo Ferragosto e a metà settembre, il team guidato dall’ex davisman azzurro rilancia sul piano organizzativo proponendo una competizione per le racchette in erba (giudice arbitro Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni) nel periodo delle festività natalizie che ha visto al via in totale 106 iscritti.

Nell’Under 10 maschile centrano l’ingresso nei quarti Riccardo Arcangeli, Pietro Galimberti, che gioca sui campi di casa, e Alessandro Levantini, mentre nella corrispondente gara femminile raggiungono le semifinali Lucrezia Lazzarini, Diamante Campana e Anita Amadio. Nell’Under 14 maschile (la categoria con il maggior numero di adesioni: 35) invece i primi due semifinalisti sono Enea Sabatini, allievo della Galimberti Tennis Academy, protagonista di un bel “positivo” nei quarti ai danni di Pietro Tombari, e Giacomo Fabbri che a sua volta ha eliminato il n.2 del seeding, Beniamino Savini.

Risultati

Under 10 maschile, ottavi: Pietro Galimberti-Giacomo Forti 6-1 6-0, Riccardo Arcangeli-Leonardo Venturini 6-0 6-3, Alessandro Levantini-Luca Bertozzi 6-1 6-2.

Under 10 femminile, quarti: Lucrezia Lazzarini-Waleska Lusini 6-3 6-3, Diamante Campana-Greta Amaducci 6-1 6-0, Anita Amadio-Eleonora Morosini 6-1 6-2.

Under 12 femminile, 2° turno: Gioia Angeli-Valentina Zavaglia 6-3 6-2, Eleonora Maria Ciuffoli-Eileen Magnani 6-2 7-5, Anna Parmeggiani-Maria Vittoria Marinelli 6-3 6-0.

Under 12 maschile, 4° turno: Frederick Cortesi (n.4)-Alessandro Vitali 6-1 6-2, Matteo Balena-Michelangelo Mami 7-5 6-1, Gian Nicola Lonfernini-Nicolò Bacchiocchi 6-4 6-2, Nicolas Conti-Gregorio Maria Carusi 6-1 4-6 10-2.

Under 14 maschile sezione 4ª categoria, 4° turno: Diego Cencini-Michele Tonti 1-6 6-3 10-4, Emanuele Ascani (n.3)-Nicolò Della Chiara 7-6 6-0.

Turno di qualificazione: Giacomo Fabbri-Filippo Quadrelli 5-7 6-4 10-5, Leonardo Bartoletti (n.4)-Guido Giugliano 6-3 2-6 12-10.

Tabellone finale, quarti: Enea Sabatini-Pietro Tombari 5-7 6-3 10-5, Giacomo Fabbri-Beniamino Savini (n.2) 6-4 3-6 12-10.