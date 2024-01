Lifesaving di Nuoto per Salvamento, iscrizioni record: attese più di 3.500 presenze

Iscrizioni record per i Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving di Nuoto per Salvamento in programma allo Stadio del Nuoto di Riccione da mercoledì 31 gennaio fino a domenica 4 febbraio. Attese a Riccione più di 3.500 presenze sui 5 giorni di gara.

Entra nel vivo il calendario dei grandi eventi natatori organizzati da Fin, Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con Polisportiva Riccione e il Comune di Riccione; un sodalizio riconfermato da anni con la Scuola di Nuoto federale che ha scelto Riccione come sede ideale per i grandi eventi.

I Criteria sono gare importanti per la loro particolarità: nelle diverse giornate si alternano competizioni molto diverse con trasporti, gare con pinne e altre prove che serviranno anche a migliorare i corsi di assistenza bagnanti.

Il programma sarà svolto in 5 giornate dividendo, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Parteciperanno tutti gli atleti che avranno ottenuto il previsto tempo limite in ogni singola prova o che siano in possesso degli altri requisiti. Le gare sono programmate su prove singole a serie, con classifiche a tempo stilate per categoria. Tutti gli atleti, tranne quelli della categoria Seniores, saranno premiati per anno di nascita. Sabato 3 febbraio, in occasione dei campionati alle 15,45, Fin - Salvamento agonistico consegnerà un riconoscimento agli atleti e tecnici vincitori dei Campionati Europei Youth 2023 svoltisi in Polonia nell’agosto scorso.

Da martedì 30 gennaio fino a fine gare lo Stadio del Nuoto rimarrà chiuso agli utenti abituali.