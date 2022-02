Garden Master scatenati ai regionali di Riccione, un bottino di 23 medaglie d'oro

Pioggia di titoli regionali per i Master Garden nei due fine settimana appena trascorsi: 23 le medaglie d’oro appese al collo dagli atleti della Polisportiva scesi in vasca a Riccione per i campionati regionali. Prestazione da incorniciare per il team dei tecnici Alessandro Fuzzi, Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca, che si allena quotidianamente presso la nuovissima piscina del Garden; 42 addirittura le medaglie totali (a completare il medagliere anche 9 argenti e 10 bronzi) per una 7° posizione nella classifica generale a squadre.

Guardando i risultati, doppi ori per Monica Battelli M40 nei 200 Sl e 50 fa, Eleonora Tagliaventi M40 nei 400 e 800 SL, Alessio Spelonchi M35 nei 200-800 SL, Gianfranco Briamo M65 negli 800-1500 Sl, Eros Tassinari M75 negli 800-1500 Sl, Fabio Bernardi M60 50-200 Dr ed una citazione particolare per i doppi allori di Pierfranco Agrestini M80 nei 200 Sl e 400 misti e Giuseppe Fantini M80 nei 200 misti e 50 rana.

Un primo posto a testa per Manuel Bianchi 200 Sl M40, Marise Da Silva nei 200 Mx M60, Michele Carbonelli nei 100 Mx M45, Matteo Proietti 50 Sl M35, Ermete Caleri 200 Dr M 65, Danila Fabbri 800 sSL M30.

Medaglie d’argento per Danila Fabbri 400 Sl M30, Matteo Venturini 50 Fa M35, Michele Carbonelli 50 Dr M45, Alessandro Massa 800 Sl M55, Ylenia Grassi 200 RN M50, Marise Da Silva 200 Dr M60, Federico Argentati 100 Dr M40,

Terzo gradino del podio per Ermete Caleri 200Sl M65, Manuel Gattei 100 Sl M30, Federico Argentati 50 Dr M40, Elisabetta Sorrentino 50 Sl M60, Manuel Bianchi 50 Fa M40, Giorgio Fochessati 50-100 Rn M45, Gianluca Marucci 1500 Sl M50 ed Andrea Morri 200 Dr M45.