Ginnastica artistica, All Around e finali Team Junior: per l'Italia un doppio argento

Seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di ginnastica artistica femminile, in scena alla Fiera di Rimini. Dopo i successi delle senior, oggi sono state le junior a scendere in campo per la finale a squadre e il titolo individuale All Around, oltre che per le qualifiche alle finali di specialità. L’Italia, composta da Giulia Perotti, Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti e Artemisia Orfino (che però non ha preso parte alla competizione a causa di un’influenza che l’aveva costretta a saltare la prova podio) ha gareggiato nella seconda rotazione. La squadra italiana ha conquistato l’argento a squadre, mentre l’oro è finito al collo della Francia e il bronzo è andato al Belgio. A incrementare le medaglie azzurre, Giulia Perotti si è laureata vicecampionessa europea All Around, alle spalle di Elena Colas e davanti a Maiana Prat, entrambe francesi. La medaglia di Giulia è il dodicesimo argento europeo della storia dell'Artistica femminile italiana giovanile. Il terzo nel completo dopo quello di Adriana Crisci a Birmingham nel ’96 e di Vanessa Ferrari ad Amsterdam 2004. Con l’argento di squadra, invece, le medaglie complessive italiane, a livello continentale, salgono a quota 35, sette delle quali vinte nell’all around per Team.

Italiane qualificate alle finali di specialità di domenica mattina. Per quanto riguarda le finali di specialità, ritroveremo Giulia Perotti alle parallele asimmetriche, alla trave e al corpo libero, attrezzo che rivedrà anche Emma Fioravanti. Benedetta Gava e Emma Puato si sono invece qualificate per la finale al volteggio. Durante i giorni delle competizioni, la Fiera di Rimini ospita anche l’Expo Village, dove è possibile fotografarsi con le medaglie ufficiali dei Campionati presso lo stand di Bper, presenting sponsor dell’evento. Sabato alle 14.30, presso lo stand di Bpe è in programma un talk con Serena Morgagni (direttore della Comunicazione Bper), cav. Gherardo Tecchi (presidente Fgi), Sophia Campana e Martina Maggio. Sophia e Martina resteranno poi allo stand per foto e autografi fino all’inizio delle competizioni. Alle 16 e alle 18, Sophia Campana e le giovani ginnaste dell’Olympia Ginnastica Artistica di Fano saranno protagoniste del Bper Show sulla pedana del corpo libero, con i body realizzati da Sigoa.