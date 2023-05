La Ginnastica Riccione a un passo dalla Serie A organizza una grande festa in piazzale Ceccarini

La Ginnastica Riccione è, con la sezione Artistica, a un passo dal sogno A1. Una crescita esponenziale quella fatta dalla società della Perla Verde, e non solo a livello di risultati della prima squadra. Per questo motivo, comunque andrà a finire il campionato, sabato sera organizza una grande festa in piazzale Ceccarini (davanti al Palazzo del Turismo), voluta dal club in collaborazione con il Comune di Riccione.

“Ancora non sappiamo come andrà a finire - spiega Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione - ma vada come vada festeggeremo comunque. Considerato che la Società sportiva Ginnastica Riccione ha raggiunto risultati ragguardevoli, dobbiamo festeggiare. E lo faremo sabato sera in piazzale Ceccarini. Se poi arriverà la notizia tanto attesa e sperata la festa sarà ancora più grande. In caso positivo vivremo una giornata storica per la nostra città”.

In cinque anni la Ginnastica Riccione è passata dalla Serie C ai vertici dell’A2. “Il percorso fatto in questi anni è importante: nel 2019 abbiamo affrontato il campionato di zona tecnica di Serie C e lo abbiamo vinto, centrando la promozione in Serie B Nazionale, e questo è già stato un risultato storico per la Ginnastica Riccione, che non aveva mai partecipato ad un campionato a squadre nazionale. - racconta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione - Nel 2020, da società matricola, ci siamo laureati campioni d’Italia di Serie B e abbiamo così raggiunto l’A2. Nel 2021, in pieno Covid, le ragazze si sono comportate molto bene, chiudendo il nostro primo campionato di A2 al sesto posto su dodici squadre, a un solo punto dalla zona play off promozione. Nel 2022, come detto, abbiamo rischiato a causa di qualche infortunio di troppo, ci siamo trovati in difficoltà, ma alla fine siamo arrivati ottavi, centrando la salvezza. E adesso speriamo di poter scrivere una nuova pagina importante della storia della Ginnastica Riccione”.

Sabato 6 maggio dalle 18.00 piazzale Ceccarini si animerà con la festa della Ginnastica Riccione: un momento voluto dalla società del presidente Francesco Poesio, affiliata alla Polisportiva Riccione, e dal Comune di Riccione. La festa potrebbe, il condizionale è d’obbligo, trasformarsi nella celebrazione per la grande ascesa del club della Perla Verde, che proprio sabato mattina ad Ancona si giocherà la promozione nella massima serie.

Tanti ospiti e diverse sorprese in una serata condotta sul palco (dalle 21:00) da David Ciaralli, responsabile ufficio comunicazione e relazioni esterne della Federazione Ginnastica d'Italia, e Roberto Bonfantini, direttore di Icaro Sport e addetto stampa della Ginnastica Riccione. Non mancherà la musica, con il DJ-set di Radio Studio Più.