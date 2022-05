La Ginnastica Rimini pronta a salire in pedana nella fase Nazionale di Sarnano

Comunque vada, sarà un successo. Rappresenterà infatti un’esperienza importante per le giovanissime ginnaste della categoria Allieve Gold 2 della Ginnastica Rimini la gara che affronteranno domenica a Sarnano, dove la squadra della società della presidentessa Elena Aumiller sarà tra le protagoniste della fase Nazionale di questo Campionato. La formazione riminese, composta da Caterina Bovara (2012), Isotta Sorbino (2012), Aurora Lazzaretti (2011), Lavinia Morri (2011), Alessandra Randazzo (2011), si è qualificata a questo prestigioso appuntamento in virtù dei risultati ottenuti al termine delle due prove Regionali e della cosiddetta Zona Tecnica. Decisivo si è rivelato prima il 75,900 centrato a Savio di Cervia nell’unica prova in ambito emiliano-romagnolo sostenuta dalle ragazze allenate da Lisa Frattini, e poi il 76,450 valso nuovamente il secondo gradino del podio a Biella nella ZT2. Intanto in casa Rimini si plaude all’argento riportato nel Campionato Regionale dalla Giovanile specialità 5 funi, al quale hanno concorso Sofia Pozzi (2009), Alessandra Morelli (2009), Linda Della Rosa (2009), Indya Battistini (2009), Virginia Galeazzi (2010) e Giada Ferretti (2008). Questo gruppo, seguito dalle tecniche Nani Londaridze, Laura Zacchilli e dalla stessa Frattini, si è confermato a Formigine dopo il promettente esito di Ferrara.