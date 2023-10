Giorgio Amati a Misano per un nuovo round della Carrera Cup Italia e il Porsche Festival

Reduce dall’ottimo podio di Monza, Giorgio Amati si appresta a vivere un altro weekend di gara all’insegna delle emozioni: il penultimo appuntamento stagionale della Porsche Carrera Cup Italia a Misano, il circuito di casa. Una tre giorni importante non solo per il campionato, ma anche perché si disputerà in occasione del Porsche Festival - l’evento più iconico di Porsche Italia dedicato a tutti gli appassionati Porsche, brand che quest’anno festeggia il suo 75esimo anniversario.

Giorgio Amati: “E’ sempre emozionante vivere la settimana della gara di casa: è stato così a Monza in occasione del mondiale ed è ancora più forte all’immediata vigilia di questo round a Misano, a una ventina di chilometri da casa mia, a Rimini. E’ molto speciale gareggiare qui perché corro davanti alla mia famiglia, ai miei amici, al mio fan club, ai miei supporter e tutto questo mi dà sempre una marcia in più. Proprio qui a Misano ho dei ricordi incredibili perché lo scorso anno ho ottenuto la mia prima pole position in Porsche e ho vinto in Gara 2, vivendo qualcosa che faccio ancora fatica a descrivere a parole. Questo doppio round si disputerà poi in concomitanza con il Porsche Festival, evento che chiama persone da tutta Italia per assistere alla gara, a tutte le manifestazioni nel paddock e l’atmosfera è veramente unica. Vi aspetto tutti in pista a dare del gas tutti assieme”.

L’azione ufficiale del weekend partirà con le prove libere in programma venerdì, alle ore 19, e proseguirà con le qualifiche sabato alle 12.15. Gara 1 si disputerà in notturna con il via fissato alle 20.20, Gara 2 domenica alle 15.20. Entrambe le gare potranno essere seguite su Sky Sport e sul sito carreracupitalia.it, mentre la Gara 2 sarà trasmessa anche su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.