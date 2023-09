Giorgio Amati sul podio nel Gran Premio di casa, secondo nel mondiale Porsche a Monza

Una domenica indimenticabile per Giorgio Amati, protagonista di una rimonta di venti posizioni nell’ultimo round della Porsche Mobil 1 Supercup, sul circuito di casa. Davanti a tifosi accorsi da tutta Italia e non solo per assistere al Gran Premio di Formula 1, il pilota romagnolo ha chiuso una gara infuocata ed entusiasmante in settima posizione assoluta e ha conquistato il secondo posto nella classifica riservata ai rookie, bissando così la seconda piazza nel round inaugurale a Monte Carlo.

Giorgio Amati: “Che bello chiudere in questo modo la mia stagione da rookie in Supercup! Salire sul podio sospeso sul rettilineo principale dell’Autodromo di Monza dopo una gara tirata dall’inizio fino alla fine e un weekend molto intenso è stato davvero molto emozionante. La seconda posizione a Monte Carlo al mio debutto assoluto lo scorso maggio e a Monza nell’ultima gara stagionale del mondiale Porsche mi rendono orgoglioso del lavoro svolto insieme al mio team Dinamic Motorsport negli ultimi mesi e ci ripaga in parte dei tanti episodi sfortunati che hanno condizionato le scorse gare. Tutto sommato, un primo anno positivo con due secondi posti su due dei circuiti più leggendari, abbiamo accumulato tanta esperienza per il futuro, conosciuto nuove piste, incontrato tanti nuovi supporter e ho anche realizzato il sogno di condividere lo stesso paddock dei piloti della Formula 1”.

Archiviata la Supercup, Amati tornerà nuovamente a Monza il weekend del 15-17 settembre per il quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia: nonostante non abbia partecipato al round del Mugello a causa della concomitanza di Silverstone, Giorgio è in piena lotta per il titolo di campione, grazie anche al doppio podio conquistato a Vallelunga lo scorso giugno.