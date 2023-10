Giorgio Amati sul podio nella gara di casa a Misano

Il quarto podio su otto gare disputate, almeno un podio a weekend. È questo il ruolino di marcia di Giorgio Amati nella super competitiva Porsche Carrera Cup Italia di quest’anno: nel penultimo round stagionale il romagnolo di Rimini ha confermato nuovamente tutta la sua velocità, dando vita a due grandi rimonte che lo hanno portato dall’ottavo al quarto posto, a meno di due decimi dal podio, in Gara 1 e dalla sesta piazza fino alla terza posizione in Gara 2, lottando anche per il giro più veloce.

Giorgio Amati: “Sono molto contento delle due gare disputate, anche se resta un pizzico di rammarico per non essere riusciti a qualificarci in una posizione migliore perché avremmo potuto dire la nostra anche per la vittoria! In ogni caso sono soddisfatto perché abbiamo portato a casa tanti punti per la classifica generale e guardiamo ora all’ultimo appuntamento a Imola con tanto ottimismo e voglia di fare ancora meglio. Siamo ancora matematicamente in corsa per il titolo, sarà molto difficile, ma noi restiamo concentrati su noi stessi, daremo il massimo in ogni sessione, non abbiamo niente da perdere e cercheremo di ottenere il massimo risultato possibile. Vorrei ringraziare Dinamic Motorsport per lo splendido lavoro e il mio coach Gianni Morbidelli.”

Oltre al podio in Gara 2, Amati ha ricevuto il premio “Don’t crack under pressure” per il weekend di Monza: il riconoscimento viene dato al pilota che dimostra di saper meglio reagire ai momenti più intensi delle gare e reggere alle varie pressioni, mostrandosi combattivo e ‘resistente’.

Continua Giorgio: “E’ motivo d’orgoglio conquistare per la seconda volta in carriera questo prestigioso premio e per questo vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno votato e sostenuto. È stato bello, inoltre, vivere questo Porsche Festival insieme a tutte le persone che sono venute a condividere questo weekend con noi.”

Con Misano in archivio, all’appello manca solamente l’appuntamento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito sul quale Giorgio ha ottenuto il suo primo storico successo di sempre in Porsche, nel 2021. L’appuntamento da segnare in rosso è per il weekend del 27-29 ottobre.