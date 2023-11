Giornata storica per l'Atletica Santamonica, festa per i 15 anni di attività. Oltre 200 gli iscritti

La società di atletica leggera di Misano Adriatico ha festeggiato 15 anni di attività con una cena ricca di interventi, ricordi e premi. Bella serata di sport e di coesione per i quasi 200 atleti presenti alla festa dei 15 anni dell’Atletica Santamonica Misano. Le celebrazioni sono state aperte dal sindaco Fabrizio Piccioni che seguendo ciò che era stato iniziato dal suo predecessore, Stefano Giannini, ha creduto nella società sostenendola e contribuendo al suo sviluppo.

“C’è un bellissimo rapporto con l’Atletica Santamonica Misano, in questi anni stiamo provando a farla crescere in quanto attività molto importante per il nostro territorio. I valori trasmessi delle attività sportive coincidono con quelli dell’educazione civica, creando sinergia fra gli individui e la nostra città. La collaborazione fra la scuola, le attività sportive e le famiglie sono fondamentali per lavorare tutti insieme alla valorizzazione di Misano. Inoltre, c’è sempre stata tanta stima nei confronti di Licia Pari, direttore tecnico della società e membro del direttivo. Quando mi ha informato che occorreva ristrutturare la pista di atletica, non più idonea per ospitare le varie competizioni, mi sono subito attivato e ad oggi i lavori procedono spediti”.

A seguire è intervenuto il presidente di Rivierabanca, Fausto Caldari: “Sono felice di essere stato invitato a festeggiare con voi un traguardo così importante. Lo sport favorisce una crescita sana e Rivierabanca crede nelle realtà che sanno creare valore per la propria comunità”. Durante la serata è intervenuta Francesca Mantellato, presidente dal 2009 al 2018 e fondatrice insieme a Licia Pari della società: “Siamo nate che eravamo sette ragazze, tutte ex atlete, che si sono ritrovate dopo tanti anni a correre insieme sulla strada fino a quando non ci siamo convinte che il nostro progetto era quello di creare qualcosa di più grande e solido, unendo il mondo master a quello giovanile”. aggiunge Licia Pari: “Dopo 15 anni siamo a più di 200 iscritti a partire dai bambini di cinque anni fino ai master, il più grande di tutti oggi ha 85 anni e gareggia nel salto con l’asta. Per me è una gioia vedere la famiglia che si allarga e una squadra che diventa sempre più unita dentro e fuori la pista”.

Durante la serata sono state premiate le migliori prestazioni sia delle categorie giovanili, quella assoluta e il mondo master ma un momento significativo è stato quando il presidente Franco Zamagni ha voluto sottolineare l’importanza della Benemerenza della Quercia di Primo Grado che verrà assegnata a Licia Pari in occasione della Festa dell’Atletica Emilia Romagna il prossimo weekend.

L’assessore allo sport del Comune di Misano Filippo Valentini e il Responsabile del terzo settore di Rivierabanca Andrea Montanari hanno infine consegnato gli assegni con i premi in denaro oltre ad aver tagliato la torta celebrativa realizzata da A-tipico, catering ufficiale della serata. Un ringraziamento è andato agli altri sponsor della società, Icet Sport e Prodi Sport ed a tutti gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli amici dell’Atletica Santamonica Misano presenti.