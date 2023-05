Il giovane portacolori del Tennis Club Riccione ha vinto sulla terra rossa il trofeo “Muccini”

Luca Butti profeta in patria. Il giovane portacolori del Tennis Club Riccione ha vinto giovedì sera il trofeo “Muccini”, il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato proprio dal Club della Perla Verde. Protagonisti del match-clou Luca Butti e Francesco Pratelli (Circolo Tennis Baia Pesaro). Dopo un match molto combattuto l’ha spuntata Butti per 6-7, 6-4, 10-7. Una partita decisa dunque dal super tie-break su poche palle.

In semifinale il 3.4 Francesco Rastelli aveva battuto 6-2, 6-2 Enrico Gaddoni (3.5), portacolori del Ct Misano Out, mentre il derby giovanile del Tc Riccione è andato al 3.3 Luca Butti, testa di serie n.3, che ha battuto al fotofinish per 6-7, 6-2, 10-6 l’altro 3.3 Federico Strocchi, testa di serie n.2.

Al termine della finale le premiazioni effettuate dal giudice arbitro Simone Lusini e dal maestro Giacomi Polidori.