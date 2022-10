Il Giro d'Italia "accarezza" il Riminese, un breve tratto in provincia nella crono Savignano-Cesena

Due tappe del Giro d'Italia 2023 in Emilia-Romagna. L'edizione numero 106 della corsa rosa, svelata ufficialmente nelle scorse ore a Milano, sarà in regione dal 14 al 16 maggio, con un giorno di riposo il 15. La cronometro individuale "accarezzerà" per qualche chilometro anche la Provincia di Rimini. Ai confini nord del territorio provinciale. Accadrà durante la cronometro individuale, tra Savignano sul Rubicone e Cesena, il 14 maggio, a cui farà seguito una tappa in linea, la Scandiano-Viareggio, il 16 maggio.

"Siamo orgogliosi di ospitare anche nel 2023 il Giro d'Italia, una manifestazione che da oltre un secolo continua ad appassionare e unire gli italiani. Simbolo di impegno, agonismo, tenacia", afferma il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Per questa regione che ama lo sport e che tanto fa per sostenerlo, a partire dalla pratica di base, un appuntamento di grande prestigio e un'occasione unica di promozione di questa terra straordinaria. Do fin d'ora il benvenuto alla grande carovana del Giro e ai tanti campioni che anche quest'anno non mancheranno di trasmetterci quelle emozioni che solo lo sport sa regalare".

Le province toccate dalla nona e della decina tappa del Giro saranno Forlì-Cesena, Rimini, Reggio Emilia e Modena: in tutto quasi 224 chilometri, di cui 33,6 in Romagna e 190 in Emilia, con passaggio anche nel comune di Cesenatico patria di Marco Pantani.

La cronometro, appunto di 33,6 chilometri, scorrerà in pianura attraverso le località di Bellaria, San Mauro Pascoli, Cagnona, Sala, Ruffio, Ponte Pietra, Cesenatico, Cesena, Sant'Egidio, con arrivo al villaggio Technogym ancora nel comune capoluogo. La Scandiano-Viareggio avrà invece un percorso prevalentemente appenninico, con una incursione anche in provincia di Modena nel comune di Frassinoro, che toccherà i comuni e le frazioni di Viano, Baiso, Cigarello (Carpineti), La Svolta, Felina, Gatta, Villa Minozzo, Governara, Civago, Roncatello di Sopra, Piandelagotti, fino al Passo delle Radici a 1.527 metri di altezza. (fonte: agenzia/Dire)